José María Cuadro: «El plan de la Madrugada es el más cómodo para el público y las hermandades»

José María Cuadro se convirtió en el delegado de la Madrugada con la entrada en la presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Joaquín Sainz de la Maza. El exhermano mayor de la Candelaria tenía enfrente un toro de Miura. Y es que la problemática de la Madrugada duraba ya demasiado. Muchos años de correr en exceso, de eternas reuniones y pocas concesiones, hablaban de la incapacidad del Consejo y las hermandades por llegar a un entendimiento. Finalmente, para la Semana Santa de 2018, los cambios en los recorridos de la Macarena y el Calvario, con distintos ánimos eso sí, han servido para desbloquear un problema que parecía eterno. Pasión en Sevilla entrevista al delegado de la Madrugada, José María Cuadro, para conocer su opinión del nuevo plan de la Madrugada.

-¿Por qué se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo?

La verdad es que no lo entiendo. Pienso que los cambios se deben acometer sin prisa pero sin pausa. Y sobre todo si son cambios para mejorar, en líneas generales, a una jornada. No sé lo que ha sucedido en estos años atrás. Sí estoy satisfecho con lo que hemos conseguido porque es un buen acuerdo. Dentro de lo que se podía hacer, se ha hecho lo mejor que se podía hacer.

-La única pieza nueva es la de José Antonio Fernández Cabrero, ¿sin él no se habría logrado el acuerdo de la Madrugada?

Si no hubiera ganado se habría sacado hacia delante de todos modos. Sí es verdad que Cabrero lo ha puesto mucho más fácil. Con Santiago Álvarez… al final los cofrades nos sacrificamos para buscar el bien común. Se habría llegado a un acuerdo igualmente. No hay una opción perfecta. Hemos preguntado gente exógena al Consejo, cofrades muy entendidos en temas de horarios e itinerarios, le hemos dado muchas vueltas. Al final, este plan es lo que menos costo supone.

-¿El papel del Calvario ha sido egoísta?

No quiero entrar ahí. La opinión sobre su postura es respetada pero no compartida. De hecho, en el comunicado, la hermandad expresaba su malestar y disconformidad pero acataba la fórmula.

– ¿Pidió el Calvario que el Gran Poder tirara por Marqués de Paradas?

No, no lo pidió.

-¿Cuántas veces ha estado encima de la mesa plantear un plan para la Madrugada como el del Martes Santo?

No ha llegado a estar encima de la mesa (dice pensativo José María Cuadro). Se barajó mucho y tengo muchos números. Tengo como 30 posibles soluciones para la jornada. Al final, si es una prueba, dos días en prueba de la misma forma no tiene mucho sentido. Entiendo que, para la Madrugada, es más cómoda la decisión que se ha tomado. Es menos traumática.

-¿El acuerdo es para un año porque la intención es que para 2019 se cambie la Carrera Oficial?

Nos hemos comprometido que para el 2019 el Consejo hará un par de propuestas para reformar o adecuar la Semana Santa al siglo XXI. Dependiendo de lo que salga habrá que buscar, o no, otras soluciones. La idea está ahí. Hay cientos de folios con horarios e itinerarios. El modificar la Carrera Oficial corresponde al pleno de hermanos mayores. El Consejo no tiene facultad para ello. Vamos a presentar propuestas diferentes.

-¿Se ha disipado la tensión?

A mí no me ha tocado vivir tensión alguna. Sólo puedo decir que las relaciones a día de hoy son cordiales.

-¿Estuvo cerca de romperse la Concordia entre la Macarena y el Gran Poder?

No, en ningún momento. Eso no ha estado ni encima de la mesa.

-¿El ayuntamiento le ha dado el visto bueno al plan de la Madrugada?

Normalmente, el Ayuntamiento no le da visto bueno a nada, no suele pronunciarse. A nivel interno, las relaciones con el Delegado de Fiestas Mayores y el Alcalde las mantiene Joaquín Sainz de la Maza.

-En materia de seguridad, ¿este plan mejora lo que había?

No lo sé. En materia de comodidad este plan es más cómodo para el público y para las hermandades.

-¿Es la Macarena la gran sacrificada de la Madrugada?

No, no creo que haya grandes sacrificios. Me parece una palabra muy grande para este tema. Todos han contribuido y todo en esta vida tiene pros y contras. Pero entiendo que los pros superan a los contras.

-¿Perdurará el plan?

No lo sabemos. Vamos a acabar este año y ya veremos qué ocurre en los venideros.

-¿Es el primer gran punto que se puede apuntar este Consejo?

No creo que esto sea cuestión de sumar puntos. Estamos para solucionar problemas. Ha habido otras cosas más importantes.

-Como exhermano mayor de la Candelaria, ¿qué le parece el nuevo orden para el Martes Santo?

Me parece magnífico. Creo que es una gran solución a un gran problema. Volvemos a lo de antes, me parece que los pros superan a los contras. Es cierto que es raro. Lo importante es debatir con mesura y a partir de ahí las cofradías acabarán beneficiándose.