Miguel Ángel Pérez: «Si las calles están abarrotadas el Domingo de Resurrección habremos cumplido»

La hermandad de la Resurrección ha llevado a cabo un modificación en su horario e itinerario que puede cambiar el devenir de la cofradía en los próximos años. La corporación que dirige Miguel Ángel Pérez, llevó a cabo una apuesta arriesgada que obtuvo el respaldo de los hermanos de la Resurrección. La posibilidad que se barajó en el pasado de salir el Sábado Santo queda olvidada y el Domingo de Resurrección de 2017 promete ser histórico para la cofradía. Junto al nuevo plan trazado por la junta de gobierno, la finalización del palio de la Virgen de la Aurora para 2019 y la culminación del paso de Cristo son algunas de las metas marcadas en roja para la corporación de Santa Marina. Sobre todo ello, Pasión en Sevilla habla con el hermano mayor de la Resurrección, Miguel Ángel Pérez.

¿En qué medida es y será importante el cambio de horario e itinerario de la hermandad de la Resurrección?

Bueno, creo que la importancia se podrá valorar dentro de 3 años. Esto es un periodo de prueba y dentro de tres años sacaremos las conclusiones y veremos en qué es importante. De todos modos, es una satisfacción personal. Ha sido un trabajo de años y no de seis meses. Se viene trabajando en esta idea y queríamos darle a la cofradía la oportunidad de probar otro horario para aumentar el público, el número de hermanos y de nazarenos.

El proceso se ha llevado con mucha normalidad, con mucho diálogo con todas las parcelas de la hermandad, desde el grupo joven, la priostía, los hermanos costaleros, las camareras. Se ha tenido muy en cuenta la opinión de todo el mundo en el itinerario y en el horario. En el seno de la junta se ve un objetivo cumplido, porque la estación de penitencia es un día al año y tenemos abiertos muchísimos frentes.

¿Cuáles han sido los principales impedimentos?

Hemos tenido la reivindicación histórica del Sábado Santo y eso nos hacia girar en otras direcciones. Siempre estuvo muy difícil acceder a ese día y desde que se cambia los estatutos del Consejo sabíamos que nuestro acceso a esa jornada bajo esas premisas no se iban a cumplir nunca. La única vía que nos quedaba por explorar por era el Domingo Resurrección.

De hecho, en las votaciones del otro día, 34 hermanos votaron en contra de la prueba (18%), en parte, algunos no apoyaban a prueba porque siguen pensando que el sitio es el Sábado Santo.

El Domingo de Resurrección tenemos la obligación de decir que el Señor ha resucitado. Si las calles están abarrotadas habremos cumplido.

¿Qué va a ganar la hermandad de la Resurrección?

Salimos tres horas y cuarto más tarde. Sueño con las calles llenas de gente. No creo que sea igual el primer año que el tercero, que duda cabe. Vamos a perder una noche que no es la madrugada de la Semana Santa. Vamos a ganar en seguridad, en infraestructura y en público.

El acuerdo con el Consejo para este año es que la Campana esté totalmente vallada sin sillas apiladas, es decir, todas retiradas, dejando montado la tribuna. El acceso será libre y con vigilancia.

La calle Sierpes estará vacía, los palcos montados con acceso libre y vigilantes, la avenida con vallas y sin sillas. Y por último, la salida de la catedral con vallas y las sillas retiradas.

El segundo año y el tercero está por ver, en función de crecimiento y la posibilidad que baraje el consejo. Además el presidente ha dicho que para 2019 se quede todo montado como un día cualquiera. El presidente ya comentó que la intención del Consejo es incorporar el Domingo de Resurrección en el ticket para los abonados.

¿Además el nuevo palio, la hermandad tiene previsto una serie de mejoras en el paso de Cristo?

La verdad es que el paso del Señor admite mucho enriquecimiento. Hace seis años, cuando tomé las riendas de la hermandad tenía la intención de que se culminara en este periodo. Estamos inmersos en las cuatro esquinas que tendrán con alegorías de la Resurrección, con ángeles de Francisco Verdugo. Tengo idea de las cosas que se le podrían hacer y no me va a dar tiempo. Se le podría mejorar la crestería, las cartelas laterales, del respiradero y del canasto. Pero eso será otro proceso.

¿Estuvo cerca el cese de Antonio Santiago?

Jamás. Ni ahora ni antes. Es hermano fundador, antiguo alumno del colegio y capataz de la hermanad desde que su padre dejó de serlo. Es una persona muy querida y admirada. Ahora mismo es impensable que haya otro capataz.

¿Cree que mucha gente ha querido hacer leña del árbol caído con Santiago?

Esta ciudad es muy cainita y en la vida y en la Semana Santa también hay modas. Lo mismo que es ensalza a una persona también se hace leña del árbol caído. Antonio Santiago es y será nuestro capataz.

¿Vio o ha escuchado posteriormente la famosa llamada de Santiago en el Domingo de Resurrección?

No. Porque no me parece que es la competencia de la junta de gobierno. No la vi en primera persona. Me parece una anécdota que ni siquiera la voy a valorar. Que Antonio Santiago deje de ser capataz tiene cero certeza, la misma que llevo escuchando desde hace varios años, que vamos a dejar a Virgen de Los Reyes. Las 3 bandas están ratificadas y con las tres hemos hablado para hacerles llegar el nuevo horario.

¿Cómo marcha el nuevo palio?

A partir de un dibujo de Antonio Dubé de Luque se aprobó el palio completamente nuevo, porque hasta ahora era de recortes y se van a bordar las bambalinas por dentro y fuera con el mismo dibujo. El techo de palio con la cartela central con la Inmaculada del siglo pasado y ahora se hará una interpretación en sedas.

En las últimas charlas que hemos tenido con José Ramón Paleteiro, el palio va avanzando y esperamos que esté terminado en 2017 el techo de palio. Ya dejamos claro que se estrenará todo en 2019 con motivo del cincuentenario fundacional.