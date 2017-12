Un año de cárcel para el hombre que prendió fuego en la basílica del Gran Poder

Un juzgado de Sevilla ha condenado a un año de cárcel al individuo que prendió fuego en la mesa de altar de la capilla del Sagrario de la basílica del Gran Poder. Asimismo, el juez le ha impuesto una orden de alejamiento del templo por cuatro años y tendrá, además, que restituir los daños que causó.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de septiembre de 2016 cuando, en el transcurso de la misa de 20.30 horas, este individuo oriundo y residente en otra comunidad autónoma accedió a la contigua capilla del Sagrario y le prendió fuego al paño de la mesa de altar. El incendio fue rápidamente sofocado por algunos feligreses y los capilleres, que se dieron cuenta del fuego que se había originado y destruyó en su totalidad el mantel, afectando también mínimamente a la mesa sobre la que se disponía.

La rápida revisión de las cámaras de seguridad permitió localizar al individuo que aún se encontraba en las dependencias de la basílica, siendo detenido por la Policía Nacional que lo trasladó a sus dependencias. Testigos del suceso afirmaron que el propio autor del fuego participó en las labores de extinción sin que nadie se percatara, entonces, de quién era el que lo había provocado. Mientras declaraba como testigo ante los agentes, fue descubierto gracias a las cámaras situadas junto al camarín del Señor.

Durante el juicio, este individuo solicitó el perdón ya que, según ha podido saber este periódico, se encuentra en proceso de incapacitación por la pérdida de facultades mentales. La hermandad del Gran Poder, no obstante, no llegó a personarse como acusación particular.