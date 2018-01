Así cuenta el New York Times una visita a la Semana Santa de Sevilla

El periodista Lucas Peterson, del diario norteamericano New York Times, ha publicado sus vivencias de la Semana Santa de Sevilla en su último viaje a la ciudad. Describe, a través de los ojos de un extranjero, todo lo que aconteció a su alrededor dentro de una descripción de la ciudad, sus costumbres, su gastronomía y sus experiencias en su estancia en Sevilla.

En su blog de bitácoras de viajes «Frugal Traveler», Peterson titula su entrada como «Vibrant and Seductive Seville, Easy on the Wallet», lo que viene a ser traducido como «Sevilla, brillante y seductora. Fácil para la cartera».

Tras una descripción de lo que va descubriendo dentro de las claves de la ciudad, el periodista hace una peculiar radiografía de la Semana Santa. Dice que «es particularmente importante en Sevilla». Todo «sucedió cuando yo llegué y, aunque dificultaba las actividades turísticas típicas donde muchas empresas están cerradas, Peterson comenta que «no se arrepiente de la decisión en absoluto. Los diversos pasos, o procesiones, de las cofradías (hermandades religiosas) que pasaban hasta altas horas de la noche ofrecían un fascinante vistazo a las tradiciones que tienen siglos de antigüedad».

Su acompañante en este viaje, Claudia, «estaba leyendo un pequeño folleto que parecía un horario de autobuses, en realidad una cronología de las docenas de procesiones y sus ubicaciones durante la Semana Santa». Así hablaba de los programas de mano que le servían para orientarse por la ciudad en esos días. Programas que «si no puede encontrar uno de los folletos gratuitos, puede hacer lo que hice y buscar en línea. Incluso puede descargar una aplicación de teléfono para iPhone y Android llamada iLlamador, que tiene mapas de rutas». En este caso habla de la del Llamador de Canal Sur Radio.

A su historia entre cofradías, Peterson recuerda que «caminamos enérgicamente por estrechas calles de piedra que chirriaban con cera seca de procesiones anteriores, restos de las velas que llevaban los nazarenos en sus ropas con capucha puntiaguda (trajes que pueden impresionar a los visitantes estadounidenses, ya que se parecen mucho a los asociados con el Ku Klux Klan)». Era la visión pura de un norteamericano inmerso en la Sevilla de los días de Semana Santa. «Después de golpear un bloqueo de gente que bajaba por una calle y no podía ir más lejos, nos doblamos hacia atrás y pasamos por un callejón para acercarnos al desfile desde un lugar diferente». Peterson había descubierto la bulla.

La visión de un norteamericano de un paso no deja de ser peculiar: «La pieza central de cada procesión es una gran carroza, intrincadamente tallada, bellamente decorada, del tamaño de un pequeño automóvil, que representa una escena de los evangelios. Las carrozas también son extremadamente pesadas y son llevadas por docenas de hombres, llamados costaleros, que giran hacia adentro y hacia afuera durante el transcurso del día». Curiosa percepción del movimiento de un paso.

Y es que «todas las procesiones difieren en carácter, algunas más alegres, otras más solemnes. Una particularmente hermosa pasó por la Plaza Cristo de Burgos una noche, marcada por una saeta lastimera y penetrante, o una canción no acompañada, interpretada por un cantante desde un balcón cercano» Así vivió el visitante el regreso de la hermandad de San Pedro.

No deja de ser una visión turística de la Semana Santa. Una percepción universal de la celebración más importante y trascendental de la ciudad. Como se viene haciendo desde el siglo XIX con los viajantes que llegaban hasta Sevilla, nada apenas ha cambiado y la mirada curiosa del que conoce por primera vez la semana de pasión nunca deja de sorprender al lector oriundo. El texto fue publicado el pasado 7 de junio y puede ser leído de forma original aquí.