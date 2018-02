Creagh: «Mi plan para la Carrera Oficial beneficiaría a dos de cada tres cofradías»

El cofrade y abogado Jesús Creagh presentó el pasado 12 de febrero su plan para reformar la Carrera Oficial. Un proyecto gestado durante años y que ofrece importantes modificaciones al actual planteamiento de este recorrido que no deja de ser objeto de debate desde las últimas décadas.

Así, estas claves se dieron a conocer a los hermanos mayores que asistieron al acto celebrado en el salón de actos de la Cámara de Comercio y que contó con «el permiso del Consejo de hermandades», ya que, según puntualizó Creagh: «Si no me hubieran dado este permiso, no lo hubiera expuesto aquí». El acto estuvo presidido por el ex alcalde de Sevilla, Manuel del Valle Arévalo.

La defensa de Creagh

Creagh argumentó en sus casi dos horas de conferencia los puntos claves de su propuesta. Un plan que «beneficiaría hasta dos de cada tres cofradías». Con las calles Laraña, Martín Villa y Tetuán para sustituir a Sierpes, y la Plaza de San Francisco por la Plaza Nueva, Creagh argumenta que este plan sería idóneo ya que «casi todas las hermandades vienen de la zona norte». Y es que todo esto «lo hago por mi amor a las cofradías y a Sevilla. No es un proyecto egoísta, es para la ciudad. Muchos me acusan que lo hago porque pasa por debajo de mi despacho pero si viviese en Bellavista, no se me ocurriría nunca llevar la Carrera Oficial allí. Este proyecto tiene once años más de antigüedad que mi despacho en esa zona. Por ello pido que si bueno en parte que se utilice en parte, si es en todo que se utilice en todo y si es malo pues que no se utilice». Con la seguridad como principal aliciente, este proyecto cuenta con cuatro modificaciones respecto a la base «pero no dice como tienen que ser las cosas». Pero, sobre todo «buscamos prevenir antes que lamentar. Con esta aportación no se pretende en modo alguno alterar el orden de prelación de las hermandades en los distintos días de sus estaciones penitenciales. La sugerencia es únicamente ofrecer el diseño de una Carrera Oficial más segura, solidaria, con mayor capacidad de aforo y beneficios económicos para las hermandades». El «Proyecto Creagh» aumentaría la Carrera Oficial desde los 1.080 metros actuales hasta los 1.250. Eliminaría los aseos del interior de la Catedral, «para devolver la decencia al paso de las cofradías por el interior del templo mayor al que vamos a hacer estación de penitencia» y se colocarían en las salidas del mismo en función al sentido de regreso de cada cofradía: unos en la pared de la casa de la provincia y otros en el inicio de Placentines tras salir de la plaza Virgen de los Reyes. «Estarían perfectamente mimetizados con el entorno y no afectarían al discurrir de las cofradías». En su proyecto se mantiene la Plaza de la Campana que «no le gustaría que se perdiese bajo ningún concepto. Pero sí, al venir las cofradías de Laraña, evitaríamos el deslumbramiento del público en las primeras horas de la tarde».

Busca llenar partes del recorrido con sillas populares. Tanto en Laraña como en el perímetro de la Catedral: «Hay que rodear nuestra catedral de devoción». Creagh proyecta colocar una presidencia que despida a los cortejos en la Plaza de la Virgen de los Reyes, además de instalar palcos en dicha plaza gestionados por hoteles o entidades relevantes de la ciudad, «alcanzando un mayor valor turístico la propuesta». También motiva a la creación de palcos gestionados directamente por las hermandades en Fray Ceferino, antes de entrar por la Puerta del Príncipe.

Asimismo ve «necesario la necesidad de un cambio que agilice y modernice la venta de abonos. Si un usuario no puede utilizar ese día su abono, podría cederlo de forma telemática a otra persona para que no se quede esa silla vacía».

El proyecto completo, aquí

