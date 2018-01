Javier de Martos: «Me llega una respuesta negativa para entrar en el Domingo de Ramos»

Desde hace un tiempo el presente Consejo de Hermandades y cofradías está estudiando la viabilidad de la Semana Santa. Es necesario un cambio de la Carrera Oficial, y al fin y al cabo, darle una vuelta de tuerca al actual modelo. Existen muchas cofradías, la seguridad se mide más al milímetro y hay varias hermandades de vísperas que están pidiendo que la Semana Santa se abra para acudir a la Catedral.

Una de las corporaciones que ha abierto el debate recientemente es la hermandad de la Milagrosa. Su hermano mayor, Javier de Martos ha hablado en varias ocasiones de la inclusión de su hermandad en la mañana del Domingo Ramos, algo que no tiene muchos visos de continuar pero que abre la posibilidad de convertir el Sábado de Pasión en una jornada más de la Semana Santa. «A parte de la conversación de que mantuve con Fernando (hermano mayor del Amor), no he hablado con ninguno más. Mi intención es hablar con todos para expresarles nuestra intención. Lo que si me llega es que la respuesta es negativa para entrar en el Domingo de Ramos. Es una información que manejan entre los hermanos mayores del domingo. Con las personas que he hablado me han dado a entender que no. Habría que estudiar esa opción la del sábado a la catedral», afirma Javier de Martos Pasión en Sevilla.

Y es que la mayoría de las hermandades vísperas apoyan la apertura del Sábado de Pasión como primer día en el que se realice la Carrera oficial.

En los núcleos cofrades se ve la petición de la Milagrosa como un claro intento de forzar la máquina. Y es que la complicación de que la hermandad de Ciudad Jardín entre en el domingo es evidente. Sin embargo, la Milagrosa ya ha conseguido que se hable, de manera real, de las alternativas que existen con el actual formato. Así las cosas, el hermano mayor de la Milagrosa ve con buenos ojos la posibilidad del Sábado de Pasión. «Claro que me gusta la opción. La alternativa del Sábado de Pasión nos agrada, a mí y a mis hermanos y comisión. No se ha valorado la posibilidad de cualquier otro día más allá del Domingo de Ramos o el Sábado de Pasión. Desde el consejo no he obtenido ninguna respuesta. Algunos miembros del consejo me felicitaron por el dossier que se presentó. De hacer la carrera oficial, el recorrido no sería parecido al del Sol», aseguraba de Martos.

La Semana Santa va a vivir una remodelación necesaria y la hermandad de la Milagrosa tiene hecho los deberes para, en un plazo prudente de tiempo, realizar la Carrera Oficial a la Catedral.