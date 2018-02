La fotografía de Fran Silva, los carteles que perdimos

Capiller de Pasión, rostro amable de Twitter, mirada sensible y discreta, captador de belleza de una ciudad que quizás no existe; un fotógrafo que basa su grandeza en la humildad, la palabra que proviene humilitas, (“pegado a la tierra”). Fran Silva está enraizado en la mejor Sevilla. De su Semana Santa sabe trasmitir la más emocionada de las miradas.

-Decía Richard Avedon que sus retratos decían más de él que sobre la gente a la que fotografiaba. ¿Qué hay de Fran Silva en sus fotos de Semana Santa?

-En las fotos busco el sentimiento, no otra cosa. El momento que se vie a lo largo de todo un año y que se acaba concretando en un instante. En ellas aparece mi forma de ver la Semana Santa

-Afirmaba Robert Capa que “las fotos están ahí, esperando que las haga” ¿Es una idea que comparte? ¿Cuál es el lugar para captar sus obras?

-Hay sitios, hay que saber estar en los sitios, y también hay que saber buscarlos. Todo no es esperar un paso de palio en un rincón conocido, en muchas ocasiones hay que saber girar la cabeza y mirar hacia atrás para darte cuenta de que la foto está en otro lugar. Siempre hay que buscar la foto pero yo no soy partidario de sitios fijos sino de momentos, que nunca se saben dónde y cuando pueden aparecer.

-Vivimos un tiempo de predominio del cartel pictórico ¿Se está olvidando, se están perdiendo grandes carteles fotográficos?

-Sí, se están perdiendo muchos carteles fotográficos. Debe volver, aunque me temo que, cuando así sea, se acabará saturando la tendencia…Quizás una buena opción sería la alternancia entre fotografía y pintura para no acabar quemando o saturando ninguna técnica.

-Es fotógrafo de imágenes, pero también, como Capa, fotógrafo de público ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Puede trasmitir tanto una mirada como la misma imagen devocional contemplada?

-Yo me siento más cómodo fotografiando al público y buscando gestos de personas contemplando la Semana Santa. Es verdad que hoy en día hay grandes problemas con la posibilidad de publicar rostros en redes sociales, con la privacidad de los niños… Con lo que cada vez cuesta más hacer fotos del público. Yo, donde verdaderamente veo la Semana Santa es en el rostro de la gente. Un gesto lloroso o una mirada emocionada dice más que la misma imagen

-Es fotógrafo de técnica perfecta pero no es fotógrafo de postal. Cuénteme el secreto…

-(Ríe…) Intento transmitir el momento, la intensidad de una foto incluye a personas, a reacciones… Para mí el rostro de los niños es el de la Semana Santa. Pura y dura. Las imágenes están todo el año en los templos o en besamanos para poder fotografiarlas y contemplarlas.

-Por su trabajo y su cercanía es, sin duda, un fotógrafo de cabecera del Señor de Pasión ¿Qué foto le queda por hacer del Señor?

-Vamos a tirar de tópicos. Supongo que todas, pero sigo sin saber cuál. Por la cercanía de mi trabajo siempre encuentro nuevos momentos, hace unos días al bajar la imagen del Señor para la novena le encontré nuevos ángulos que no había alcanzado a ver antes, la luz, el sitio, el momento… Sigo dispuesto a que me siga sorprendiendo más.

-Desde el punto de vista fotográfico, ¿qué imagen de la Semana Santa está por descubrir?

-Me enamora la imagen del Crucificado del Calvario. Quizás sea un gran desconocido por el día y la hora de salida. Hay muchas imágenes por descubrir.

-Fotografió al misterio de la Quinta Angustia con un conocido reloj de fondo conformando una perfecta vanitas barroca ¿Tiene algo la fotografía de misteriosa relación con el tiempo? ¿Somos tan barrocos como sus imágenes?

-Sin duda. Casi todos vamos buscando un fondo para ver las cofradías con un fondo que es de otra época. Buscamos el Barroco, la imagen de una semana Santa soñada que pertenece a otro tiempo. El entorno, el telón de fondo te mete más en una película. Aunque, fotográficamente, tiene un enorme juego el mundo actual, desde los carteles a una tienda de chinos como telón de fondo para el paso de una cofradía.

-Anima a sus numerosos seguidores en las redes sociales (@__Fransilva__) a soñar con Sevilla. ¿Cuál es su foto soñada?

-No la tengo. Sería buscar algo ya pensado con un final. Quiero que mis ojos se sigan sorprendiendo al ver la Semana Santa. Soñar, planificar una imagen conlleva un principio y un fin.

– ¿Y su ciudad soñada?

-Sevilla. Pero la que soñamos. A la que tenemos como realidad diaria hay que cuidarla mucho más: no sabemos lo que tenemos. Nos falta educación, respeto…nos sobra suciedad. Todos soñamos un día a día que es muy mejorable.

-¿Y su pesadilla fotográfica?

-Uf… Una de mis pesadillas es mi altura. Me niego a llevar escalerita y casi siempre tengo que tirar de zoom. Soy la pesadilla “buscabalcones”. Afortunadamente, la fotografía digital permite que la calidad fotográfica esté al alcance de todos por la posibilidad de repetición. Algunas veces ves la saturación de móviles o de cámaras, pero yo no soy nadie para decirle a nadie que no tiene derecho a hacer una foto, yo soy uno más.

-¿Existe fealdad en la Semana Santa? ¿Es posible encubrirla por el fotógrafo?

-Yo mismo lo hago. Me podría dedicar a sacar todo lo feo de la Semana Santa, es algo que pasa por tu lado. ¿Qué se gana con eso? Somos humanos. Hay que buscar lo bello.

-Tiene fotografías míticas basadas en la luz, las de las vidrieras del Salvador o la del Crucificado del Amor ¿Cómo es la luz de la ciudad? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

-Sevilla, salvando tópicos, puede ser considerada la ciudad de la luz. Su gran ventaja es que se le puede sacar partido casi con cualquier cámara. El inconveniente es que llegan los meses de verano y la luz es muy dura. Intento ser aliado de la luz y no que la luz sea mi enemigo, buscar el contraste.

-Vivimos un tiempo de excesos, algo que incluye a la fotografía. Exceso de móviles, multitud de aficionados… ¿dificultan la labor del fotógrafo?

-Más que la obsesión de la fotografía vivimos la obsesión por demostrar aquello de “yo he estado allí, yo soy…” Se ven fotos del que ha ido a un besapiés para demostrar su presencia. Los límites están en la educación, en el saber estar… Algo que afecta a todo.

-Ha reivindicado el fin del plagio y del empleo de fotos ajenas en internet sin citar la procedencia. ¿Cree que esa nula valoración del trabajo responde a estos tiempos del todo gratis en los que no se pagan pregones, ni artículos, ni conferencias, ni fotos? ¿Dónde está la solución?

-Vuelve a ser un tema de educación, de valores. Si te educan en valores te debería dar vergüenza tomar una foto que no es tuya, recortarla y emplearla como obra tuya. Un gesto, una mención, un reconocimiento a la labor de otra persona… Esto se extiende a la labor de otras personas, en pregones, en escritos, en charlas… Partiendo de ese reconocimiento también es muy cierto que aquello que no se paga se tiende a no valorar.

-Recuérdeme alguna fotografía suya que considere especialmente

-Me es muy difícil… Recuerdo con mucho cariño una foto que le hice al Señor de Pasión al poco tiempo de llegar a la hermandad como capiller y que sirvió como foto de almanaque. Una foto del besapié, en blanco y negro. Me consta, en el contacto con el público, que hay que personas que usaron la foto y la mantuvieron para almanaques de otros años, algo así como una imagen que se había quedado con ellos ya definitivamente en su mirada al tiempo.

-¿Y alguna que le costó un especial trabajo?

-Me sería difícil decirlo porque no soy especialmente meticuloso para preparar una foto, no hago una especial preparación previa. Puedo ver la imagen del paso de Cristo y optar por no ver el palio y volver más tarde… Dedicarme a los nazarenos…Volver al mismo sitio…

-¿Cuál es la imagen de la Virgen más fotogénica?

-La Macarena, por supuesto. Es imposible encontrar una foto donde salga mal. Sin embargo, sí es cierto que hay otras imágenes escondidas, desconocidas por el gran público que tienen una enorme fuerza estética. Pienso por ejemplo en la Dolorosa de la Quinta Angustia, una imagen espectacular, difícil de captar por su mirada hacia lo alto, es una Virgen de balcón, para mí una de las mejores dolorosas de Sevilla en el aspecto fotográfico, y pasa muy desapercibida.

-Decía Cartier Bresson que el fotógrafo no puede ser un espectador pasivo sino que de be implicarse en el acontecimiento. ¿Cómo lo hace Fran Silva?

-En el caso de la Semana Santa es que te implicas todo el año. Es un mundo que vives y sientes todo el año. Por eso intento no fotografiar nunca una Semana Santa fría, debe trasmitir pero porque yo lo debo dentro: yo formo parte de esa película.

-Afirma Cristina García Rodero que para hacer una foto necesita emocionarse ¿Le ocurre a Fran Silva?

-Claro. Si no entras en tu objetivo, si no entra en tu retina, si no entra en tus sentidos… la foto no vale. Lo que yo vivo es lo que quiero trasmitir a los demás. Tú eres un trasmisor del momento y lo recoges mediante una cámara de fotos aunque tú eres partícipe del momento.

-Brassai, que también fotografió a la Semana Santa, decía que la fotografía puede incitar a la emoción a partir de un solo tema ¿qué otros temas emocionan a Fran Silva?

-Hay un tema quizás muy trillado pero que me atrae mucho que es la fotografía urbana, personas a pie de calle. Hoy es un tema complicado por la privacidad, la protección de datos. También me atraen muchos los animales, pero igual que huyo de la postal, tampoco quiero la típica foto “de gatitos” sino esos momentos emocionantes de los animales, que también trasmiten mucho.

-Un maestro suyo en la fotografía…-Hay varios, es más, muchos… Desde mi amigo Manuel Gómez Valencia, a Antonio Sánchez Carrasco o José Antonio Zamora… Habría que recordar a tantos.

-Ha publicado un libro sobre la obra sevillana de Juan Martínez Montañés ¿Para cuándo un libro con las fotografías de Semana Santa de Fran Silva?

-Ya lo creo que me gustaría, aunque es complicado en estos días. Quizás no se demande tanto el libro sobre Semana Santa en el que no aparezcan las imágenes habituales de los carteles. Siempre buscamos lo mismo. Y hay perspectivas atrevidas y nuevas miradas que no se venden. Lo veo en Pasión, en las propias ventas de fotos, algo comprensible en lo devocional, donde se busca siempre el encuadre tradicional por parte del gran público. Yo haría un libro donde en más del sesenta por ciento de sus fotos no aparecerían imágenes titulares sino la calle, los gestos, el público, las historias… Eso no tiene una gran demanda ni un gran público

-Desea un sueño bonito a sus seguidores en las redes. Cuéntenos su sueño fotográfico, que es hora de dormir…

-El sueño bonito es un intento de enviar una idea y unos sentimientos positivos a estas redes sociales que tanto pesimismo y enfrentamiento trasmiten. Un intento de poner una evasión. Mi sueño es una Semana Santa idealizada… Y salud para todos.