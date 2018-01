La importancia de las hermandades y cofradías en la Sevilla de «La Peste»

Es la serie de éxito de la ficción española en los últimos meses. Emitida en Movistar +, «La Peste» recrea la Sevilla del Siglo de Oro de una forma documentada y certera. Los críticos alaban sus buenas bases históricas que ofrecen una nueva realidad de la ciudad más poderosa del mundo entre el siglo XVI y XVII. Años donde las cofradías eran una parte fundamental de la ciudad. Bebieron y fueron parte de la riqueza de la gran urbe que era Sevilla. Eran parte de la columna vertebral del entramado humano y religioso de aquella época en la que era conocida como «La nueva Roma».

Pedro Álvarez Molina tiene 46 y es vecino del barrio de la Calzada. Su descripción académica y laboral dice que es sociólogo y especialista en archivística y biblioteconomía, además de haber trabajado en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Todo eso alcanza una mayor relevancia estos días cuando se dice que es el documentalista de «La Peste». Lleva trabajando en este proyecto desde 2014, más de dos años antes del comienzo del rodaje. Por su mente han pasado casi todos los datos históricos que dan forma a esta serie que encabeza durante estas semanas el panorama de la ficción española.

-¿Cómo acudieron a su trabajo?

-Ellos me conocen, acudieron a mi como amigo de los directores y me dijeron que necesitaban un documentalista. Tenemos una sensibilidad común a la hora de trabajar. Fue a finales de 2014. El rodaje no comenzó hasta Enero de 2017.

-¿Cómo fue ese momento?

-Los directores Rafael y Alberto quisieron tomarse una cerveza conmigo en ‘El Algabeño’ de Omnium Sanctorum. No sospechaba nada, pero me contaron el proyecto y pidieron un documentalista que empezara a trabajar inmediatamente. Tal y como me contaron el asunto me encantó y me puse a ello. Llevo trabajando desde ese momento y aún sigo.

-Y su trabajo comenzó de los primeros…

-Comencé casi antes que nadie recopilando información y ahora mismo sigo trabajando. He colaborado con la agencia de publicidad con los textos que han elaborado y con la web de Atresmedia. Ya estoy leyendo para la segunda temporada sin solución de continuad.

-Suponemos que ha descubierto muchos detalles de la época…

-He descubierto que Felipe II hacía un examen a los mendigos de Sevilla. Había tanta impostura y tanta estafa que decidieron hacerlo para saber si tenían esos ‘méritos’ para serlo. También que la mancebía era un negocio legal y público regentado por el Ayuntamiento, tenía un funcionario que se llamaba ‘El padre’ y controlaba las boticas o establecimientos que eran propiedad de la iglesia, de hospitales o del propio cabildo. Como esos, mil descubrimientos que han hecho que nuestra historia se fuera ampliando, que pasara de ser una serie con tintes policíacos a una con mayor documentación. Vamos a contar mucho más porque es interesantísimo y es todo completamente desconocido.

-¿Cuáles han sido sus fuentes de cabecera?

-La biblioteca de Humanidades de la Universidad de Sevilla, el Archivo General de Indias, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes,el Museo del Prado, Fundación Lázaro Galdiano, el Museo de Artes y Costumbres de Madrid, entre otras muchas. También he realizado entrevistas personales a los especialistas de cada campo concreto.

-Ahí habrá sido fundamental la figura de Núñez Roldán.

-Sí. Paco Núñez Roldán es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Él ha sido fundamental, la persona de cabecera. Cuando teníamos la más mínima duda siempre hemos acudido a él. Un par de sus libros han sido como nuestras biblias: ‘La Sevilla en tiempos de Cervantes’ y ‘La vida cotidiana de la Sevilla del Siglo de Oro’. Se los recomendé a los directores y actores para que los leyeran antes de actuar.

– Y esa información habrá sido crucial para el rodaje definitivo…

-La verdad es que sí. Cada vez que se aportaba información nueva o fresca a los guionista, al de arte o vestuario, inmediatamente querían incorporarlo al rodaje. Teníamos siempre las ganas de contar mucho más de lo que podíamos. Decíamos: «Esta información hay que ampliarla. Esto es tan bueno…».

-Poco espacio para tanto que contar…

-La ciudad era tan fascinante que se nos quedaron muchos aspectos fuera que deberíamos contarlos de alguna manera con un documental alternativo o con lo que se pueda. Es una pena que eso se quede sin contar por falta de espacio.

-¿Y en las cofradías? ¿Qué detalles ha descubierto de la época?

-Descubrimos que había dos hermandades de negros, la que todos conocemos y otra en Triana. Al mismo tiempo había un par de hermandades de mulatos que en ese tiempo se llamaban ‘loros’. También descubrimos que la participación de flagelantes era habitual. El origen de muchísimas estaba en la caridad y también surgían como lucimiento de los gremios artesanales. Eran una carta pública de presentación. Al principio no estaba muy regulado hasta que llegó el cardenal Niño de Guevara.

-En la serie tiene un papel importante la hermandad de Los Negros…

-Hemos profundizado en la historia fundacional de los Negritos. Sin tratar con la hermandad, si la hemos utilizado como fuente de inspiración. Todos los datos los encontré en una publicación de la Universidad de Sevilla que creó por su 500 aniversario en el apartado de cofradías. A partir de ahí, fui profundizando. El libro de Isidoro Moreno sobre la historia de la hermandad de los Negritos es fundamental.

-¿Es cofrade Pedro Álvarez?

-De pequeño salí de nazareno en las Siete Palabras, era la hermandad pobre del barrio. Muchos del reparto son hermanos de allí como el productor sevillano Gervasio Iglesias. Ya con el tiempo vivo más despegado del mundo de las cofradías, aunque la Semana Santa de Sevilla me gusta mucho estéticamente.

-¿Que diferencia hay entra la Semana Santa del siglo XXI a la del XVI?

-En la de aquella época Dios estaba mucho más presente en la vida de las personas. La presencia de la muerte hacía que te aferraras mucho más a esas creencias. Ahora es mucho más frívola y no tan profundiza como en aquellos siglos.

-¿Qué ha descubierto entre sus documentos para la segunda temporada?

-Muchas cosas. La estoy preparando ya con los guionistas. No podemos detenernos. En 2019 se estará emitiendo. Creo que la idea es que el protagonista, Mateo Núñez, comience en América, que es como aparece sugerido en el final de la primera.

-¿Y en qué destacará su búsqueda?

-Me han pedido mucha información acerca de la mancebía. En la primera temporada la tocamos de una manera más de pasada pero en la segunda se indagará más en su reglamento interno y como era la vida de estas prostitutas. Hay un plano precioso de como eran los alrededores de la Plaza de Molviedro y la calle Zaragoza; la zona señalada para ello. La mancebía estaba rodeada por un lienzo de muralla y los sevillanos arrojaban allí basura. Se inundaba con las lluvias, por eso se le conocía como el Cómpás de la Laguna.

-¿Habrá reseñas a las hermandades en la segunda temporada?

-Se están barajando sacar más temas de cofradías en la segunda temporada. Tenían tanta importancia en la ciudad que de alguna manera aparecerán…