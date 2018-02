Los sucesos de la Madrugada de 2017 van a provocar una revolución en la próxima Semana Santa. Este periódico ha ido adelantando todos los cambios que se producirán a partir del próximo Viernes de Dolores, a los que hay que sumar otras medidas que se han aprobado en los últimos días tras las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento, la Policía y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. La tecnología que se va a implantar en esta edición es tan novedosa que desde otras ciudades ya han pedido información para seguir el ejemplo. Muchas de ellas se harán de forma experimental. Otras ya están desarrolladas para quedarse de manera permanente. Lo cierto es que la percepción tradicional que los sevillanos tenemos de nuestra Semana Santa cambiará de forma evidente este año porque no se podrá beber en la calle, habrá megafonía en la Carrera Oficial y se podrá controlar en tiempo real el itinerario de las hermandades. En total, se van a llevar a cabo 15 reformas. Estos son todos los detalles.

1. Los bares cerrarán en la Madrugada y no se podrá beber en la calle

Esta medida, avanzada por este periódico el pasado mes de diciembre, es la más controvertida de cuantas van a ponerse en marcha porque ha provocado muchas quejas en el sector de la hostelería. Se le denomina «Ley Seca de la Semana Santa» y consiste en la prohibición de servir copas a la calle por los lugares por los que transcurre una cofradía y en el cierre de los bares durante la noche. Esta semana, el Ayuntamiento ha acordado los términos de un decreto sobre veladores con los hosteleros. Este documento recoge que una hora antes de que llegue la cruz de guía de una hermandad hay que quitar los elementos de restauración de la calle por la que ésta pase, sea cual sea. Además, en las vías por donde pasan muchas cofradías, a las cuatro de la tarde habrá que retirar todos los veladores. El Ayuntamiento también ha anunciado que va a aplicar la ordenanza vigente de forma estricta para evitar beber en la calle. Con respecto a la Madrugada, todavía se está negociando con los hosteleros el horario de cierre y las zonas en las que habrá clausura total, que se aplicará en las zonas más conflictivas del Centro.

2. Nuevo sistema de luces led en 230 farolas controlado por la Policía

El Ayuntamiento lleva todo el año buscando soluciones para poder controlar la iluminación de las calles desde un centro de operaciones policial y ha detectado que no existe ningún sistema en el mercado asociada a la seguridad. La intención del gobierno era conseguir apagar sólo la calle por la que está discurriendo un paso y volverla a encender en cuanto éste se va, ya que hasta ahora esa operación la tenía que hacer un operario del alumbrado público y el tiempo estimado entre que llega a la zona y vuelve a activar las farolas es de al menos 20 minutos, un plazo que policialmente se considera una eternidad en situación de crisis. Además, actualmente no se puede apagar sólo una calle, sino que se apaga una zona completa. Lo que se ha hecho es plantear esta idea a una empresa especializada en iluminación led que tiene su sede en Barbate. Estos especialistas han estado trabajando en un operativo que permita manipular las farolas por parte de la Policía y ha montado un sistema que se va a probar este año. Con un solo botón, en tres o cuatro segundos, se cambia la luz. Todavía el trabajo está en fase incipiente y el Ayuntamiento no ha comprado las farolas porque primero va a hacer un ensayo con el sistema que ha fabricado expresamente la citada fábrica barbateña, por lo que se tratata de un proyecto pionero que se ha aprobado entre el Consejo de Cofradías, el Ayuntamiento y varias empresas. Estas luces se van a instalar en las calles aledañas a la Carrera Oficial. Concretamente, habrá 230 farolas con este mecanismo en el Salvador, Cuna, Arfe, Orfila, la Cuesta del Rosario, Francos, la Gavidia y San Vicente.

3. Sistema de megafonía en la Carrera Oficial

Ya se ha licitado también el nuevo sistema de megafonía que habrá en la Carrera Oficial y en las calles próximas a ella donde se suelen registrar más aglomeraciones. El objetivo es poder emitir mensajes concretos desde la central de Policía sobre cuestiones como los sucesos, los entaponamientos, los riesgos de lluvia, los retrasos de las hermandades o cualquier otra información de servicio público, aunque su uso será muy limitado para no causar malestar en las cofradías y se limitará a las necesidades de seguridad. Es decir, no habrá publicidad a través de estos altavoces, que se van a colocar en la Plaza de San Francisco, calle Sierpes, Campana, el Salvador, Cuna y Arfe, principalmente.

4. Se duplicarán las cámaras de videovigilancia

La Policía mantendrá las mismas cámaras que se han usado estos años atrás en la Carrera Oficial, pero el sistema se ampliará en 20 puntos más que, por motivos de seguridad, no se van a dar a conocer. Lo que sí está confirmado es que se duplicarán las cámaras y también se duplicarán las de tráfico para controlar las zonas circundantes al Centro. Además, en varios de estos dispositivos se van a instalar sistemas para contar la gente que entra y sale por determinadas calles. Se trata de una tecnología que se probó el año pasado en una caseta de Feria y que ahora mismo se está probando en una discoteca de la ciudad. La idea procede de los Sanfermines, donde ya se usa este modelo, que permite asegurar, con 95 por ciento de acierto, cuántas personas transitan por una zona determinado en un horario concreto. En la calle Sierpes, por ejemplo, se utilizará este sistema.

5. Los pasos estarán controlados por un localizador GPS

Con un transmisor en la cruz de guía y otro en cada paso de la cofradía, el Cecop tendrá controlado en todo momento el lugar exacto por el que va una hermandad, su extensión en la calle y los problemas que se pueda encontrar durante su itinerario. El Ayuntamiento ha comprado 40 transmisores y un equipo de Policía se encargará de entregarlos a cada cofradía y recogerlos para volver a utilizarlos al día siguiente. Estos aparatos tienen una función de transmisión de señal de voz y señal de datos en forma GPS, otra medida pionera.

6. Comunicación con las hermandades por radio interna

El año pasado se detectó un problema de comunicación con las hermandades porque se saturaban las líneas de telefonía convencional, ya que todas usan el mismo ancho de banda. El Ayuntamiento no podía solucionar esto entregando un equipo de transmisiones de Policía y Bomberos a las hermandades porque tendrían información de las operaciones internas, por lo que ha contratado también 40 equipos que permitirán llamadas digitales desde la Policía Nacional, 061, Policía Local, Protección Civil y Bomberos directamente a los responsables de las cofradías.

7. 200 vallas antivandálicas

La Delegación de Movilidad ha comprado mobiliario de plástico para evitar las vallas metálicas en las zonas más sensibles, como el Arco del Postigo, ya que estas vallas son muy ruidosas cuando se produce una avalancha y generan más alarma. Concretamente, se han adquirido 200 vallas y varios centenares de separadores de plástico —bolardos— para la vía pública que serán sustituidos por los actuales elementos metálicos.

8. Mensajería para informar sobre alertas

Se trata de un sistema completamente nuevo que no se ha probado hasta el momento en ningún otro sitio: el envío de mensajes masivos a los móviles de personas que estén en determinadas zonas. Este sistema lleva muy poco tiempo utilizándose en el mercado y se aplica para acciones de márketing directo. Se llama «bitcom» y consiste en la colocación de balizas en determinados puntos estratégicos de la ciudad desde las que se emiten los mensajes. Por ejemplo, si se coloca una en la Campana, todas las personas que están en un radio de 80 metros recibirán un mensaje en su teléfono si el Cecop decide enviar a ese área una información concreta. Esto permite dirigerse sólo a las personas afectadas si ocurre algo. Pero para que funcione es necesario que el receptor tenga instalada una aplicación móvil. En principio se usará sólo para alarmas de seguridad, pero el Ayuntamiento no descarta utilizar este sistema también para avisar sobre posibles retrasos o para desmentir bulos. El germen de esta medida está en una prueba piloto que se hizo el año pasado en la portada de la Feria y que funcionó a la perfección.

9. Retirada de sillas de la calle Sierpes

Los cruces y vías de evacuación de la calle Sierpes se despejarán por razones de seguridad, una medida que ha afectado a 500 abonados. El Consejo propuso la retirada de 227 localidades, pero por motivos de seguridad se ha ampliado este barrido, ya que tras las estampidas de la pasada Madrugada, la Policía considera urgente reducir el aforo en Sierpes, donde hay 4.200 sillas. La zona más afectada será la calle Santa María de Gracia, a la espalda de la confitería de la Campana, donde desaparecerá un centenar de localidades. El resto se eliminará del cruce de Pedro Caravaca, las Cuatro Esquinas o Entrecárceles. Otra medida restrictiva en la Carrera Oficial será la creación de un registro de residentes para entregarles pases nominativos. Hasta ahora, bastaba con presentar acreditación de residencia y solicitar un número de invitaciones para que cada residente pudiera invitar a las personas que quisiera en su casa. A partir de ahora, llevarán el nombre del titular del domicilio, que se hará responsable de las personas a las que entrega las tarjetas, con lo que se mejorará el control de las personas que acceden a los pasillos de la Carrera Oficial. Por último, se rebajará la edad de los niños que pueden entrar acompañados sin localidad. Hasta ahora, tenían derecho a pasar los menores de hasta seis años acompañados de un adulto con abono. A partir de ahora, sólo podrán entrar los niños de hasta tres años.

10. No habrá relevos de costaleros en Sierpes y el Banco de España

Eran dos sitios tradicionales para los relevos de las cuadrillas, pero a partir de ahora estarán prohibidos. La Policía ha detectado que en esos cambios se produce una aglomeración que tapona las vías de evacuación, por lo que habrá que hacer el relevo en otros puntos y quedan eliminados los de Sierpes y el Banco de España. Además, sólo podrán acceder a la Carrera Oficial los costaleros sin ningún acompañante.

11. Prohibidos los drones

El Ayuntamiento también prohibirá terminantemente la utilización de aeronaves y drones en el cielo de la ciudad durante toda la Semana Santa, una medida que también se impondrá durante la próxima Feria de Abril.

12. Cursillos de seguridad a las hermandades

La próxima semana, el Cecop impartirá cursos a todas las hermandades para explicar a los responsables de los tramos y a cada diputado mayor de gobierno cómo hay que actuar en caso de alarma. Los encargados de tomar medidas en primera instancia serán a partir de ahora los propios miembros de la cofradía designados para ello.

13. Un responsable de seguridad en cada cofradía

Cada hermandad tendrá que transmitir al Consejo y al Ayuntamiento quién es la persona encargada de comunicarse con las autoridades durante la estación de penitencia. Es decir, cada corporación tendrá que elegir a un responsable interno de seguridad que llevará el transmisor para recibir indicaciones directas desde la central del Cecop.

14. Cam­bio del Mar­tes San­to

La pro­pues­ta de las her­man­da­des del Mar­tes San­to pa­ra ha­cer el iti­ne­ra­rio en el sen­ti­do con­tra­rio al tra­di­cio­nal, co­men­zan­do en la Ca­te­dral y ter­mi­nan­do en la Cam­pa­na, es, sin du­da, la gran no­ti­cia de la pró­xi­ma Se­ma­na San­ta. El Con­se­jo ha apro­ba­do la me­di­da co­mo en­sa­yo pa­ra un año y, a par­tir de los re­sul­ta­dos, se de­ci­di­rá qué se ha­ce en el fu­tu­ro, ya que la in­ten­ción de la ins­ti­tu­ción es mo­di­fi­car to­da la Ca­rre­ra Ofi­cial.

15. La Ma­dru­ga­da

Tam­bién se ha con­ver­ti­do en uno de los gran­des te­mas de con­ver­sa­ción el cam­bio de iti­ne­ra­rios de va­rias co­fra­días de la Ma­dru­ga­da, una me­di­da que ha­bía que to­mar tras las ava­lan­chas y ca­rre­ras del año pa­sa­do. La mo­di­fi­ca­ción afec­ta so­bre to­do al Cal­va­rio, que irá por el Mu­seo, y a la Ma­ca­re­na, que re­gre­sa­rá por la Pi­la del Pa­to.