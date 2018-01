Las vísperas, a favor de ir a la Catedral el Sábado de Pasión

En­tre los nu­me­ro­sas re­for­mas que se van a plan­tear so­bre la Se­ma­na San­ta, al­gu­na de­be ir di­ri­gi­da ha­cia las her­man­da­des de vís­pe­ras. De las diez que sa­len con na­za­re­nos el Vier­nes de Do­lo­res y el Sá­ba­do de Pa­sión, cua­tro han pe­di­do in­cor­po­rar­se a la nó­mi­na de la Ca­rre­ra Ofi­cial de una u otra ma­ne­ra (la Mi­sión, Pino Mon­tano, la Co­ro­na y Pino Mon­tano).

Exis­te una po­si­bi­li­dad de dar co­bi­jo a es­tas her­man­da­des, que por los pro­ble­mas de or­ga­ni­za­ción de la Se­ma­na San­ta no pue­den ir aún a la Ca­te­dral. La idea, aún em­brio­na­ria, pa­sa por­que se es­ta­blez­ca el Sá­ba­do de Pa­sión co­mo un día más de la Se­ma­na San­ta y que en esa jor­na­da las co­fra­días pue­dan rea­li­zar la Ca­rre­ra Ofi­cial y lle­gar al tem­plo me­tro­po­li­tano. In­clu­so, el ar­zo­bis­po de Se­vi­lla, mon­se­ñor Asen­jo, no pon­dría ob­je­ción a que se lle­va­ra a ca­bo. Pe­ro, ¿es­ta­rían las her­man­da­des de vís­pe­ras de acuer­do? To­das, a ex­cep­ción de la Mi­sión, se mues­tran fa­vo­ra­bles y aco­gen la pro­pues­ta con op­ti­mis­mo.

La Mi­la­gro­sa

El her­mano ma­yor de la co­fra­día de Ciu­dad Jar­dín, Ja­vier de Mar­tos, que ha so­li­ci­ta­do la in­cor­po­ra­ción al Do­min­go de Ra­mos, es muy fa­vo­ra­ble: «Me agra­da leer es­to del ar­zo­bis­po, por­que nos da una po­si­bi­li­dad más en el ca­so de que el Do­min­go de Ra­mos sea im­po­si­ble. Me gus­ta la idea y a los her­ma­nos tam­bién les ha gus­ta­do. No ten­dría­mos nin­gún pro­ble­ma y se so­lu­cio­na­rían va­rios pro­ble­mas de un so­lo gol­pe. A mí me en­can­ta­ría».

La Co­ro­na

Ale­jan­dro Ma­teos, el má­xi­mos res­pon­sa­ble de la her­man­dad del Cris­to de la Co­ro­na, se­ña­la que «la pro­pues­ta la veo po­si­ti­va a prio­ri. Es una ma­ne­ra de so­lu­cio­nar un as­pec­to que hoy, con las com­pli­ca­cio­nes que tie­nen los días de la Se­ma­na San­ta, no ten­drían por qué ver­se con­di­cio­na­dos». Eso sí, pa­ra Ma­teos es­ta idea de­be rea­li­zar­se con con­sen­so: «Es­tá cla­ro que te­ne­mos que ir to­dos de la mano».

Pa­sión y Muer­te

La co­fra­día de ruán de Tria­na tie­ne en sus re­glas ha­cer la es­ta­ción de pe­ni­ten­cia en San­ta Ana. De he­cho, no se ha plan­tea­do ir a la Ca­te­dral en Se­ma­na San­ta. Su her­mano ma­yor, Ja­vier Ibá­ñez, cree que es­ta pro­pues­ta «es una op­ción más que te­ne­mos, igual que el leEl Cris­to de la Mi­sión por su ba­rrio de He­lió­po­lis gí­ti­mo de­re­cho de pe­dir un si­tio en la Ca­rre­ra Ofi­cial. En ca­so de que se desa­rro­lla­se y lle­gar a buen puer­to, se­rían los her­ma­nos quie­nes ten­drían la úl­ti­ma pa­la­bra. No me pa­re­ce mal la idea, pe­ro es una op­ción co­mo tan­tas otras».

La Mi­sión

En la co­fra­día de He­lió­po­lis no son tan par­ti­da­rios de es­ta idea. Con­si­de­ran que la nó­mi­na de la Se­ma­na San­ta va de Do­min­go de Ra­mos al de Re­su­rrec­ción y es ahí don­de quie­ren in­te­grar­se. Ade­más, pre­fie­ren el Vier­nes de Do­lo­res al Sá­ba­do de Pa­sión. Su hermano mayor, Juan Francisco Reina, afronta ahora su último año de mandato y deja claro que «ahora mismo no dejamos de optar entre Domingo y Domingo. Pero no se puede descartar nada en esta tierra. La evolución de la Semana Santa ha hecho que días que no existian, ahora existen, pero no es nuestra idea prioritaria. Seguimos inclinados y estamos convencidos de que hay posibilidad de entrar en los días tradicionales, pero para eso se requiere de un esfuerzo de todos, la solidaridad». La Misión lleva diez años pidiendo entrar en la nómina y no busca un día en concreto, ya que «lo primero es remodelar la Semana Santa».

San Jo­sé Obre­ro

Es­ta co­fra­día aún no ha so­li­ci­ta­do in­cor­po­rar­se a la nó­mi­na de la Ca­rre­ra Ofi­cial. Su her­mano ma­yor, Ra­fael Gai­tán, es pru­den­te res­pec­to a la idea plan­tea­da aun­que in­di­ca que «es una op­ción que no se de­be des­car­tar, aun­que no es­ta­mos pen­san­do en eso, no es prio­ri­ta­rio».

Pino Mon­tano

Jo­sé Or­do­ño, el her­mano ma­yor, es ta­jan­te: «La her­man­dad se fun­dó pa­ra evan­ge­li­zar el ba­rrio y pa­ra ha­cer es­ta­ción de pe­ni­ten­cia a la Ca­te­dral». Por ello, y a tí­tu­lo per­so­nal, no ve es­ta op­ción con ma­los ojos. «Se ha­bi­li­ta­ría el Sá­ba­do de Pa­sión (es­ta co­fra­día sa­le el Vier­nes de Do­lo­res) y no se des­car­ta na­da», ex­pli­ca.

Res­pec­to a las co­fra­días que tie­nen im­po­si­ble ir a la Ca­te­dral des­de su ba­rrio (To­rre­blan­ca, Al­co­sa, Be­lla­vis­ta y Pal­me­te), nin­gu­na po­ne ob­je­ción a que el Sá­ba­do de Pa­sión se abra la Ca­te­dral pa­ra las vís­pe­ras.

Torreblanca

La decana de las vísperas tiene claro que su sitio está en el barrio y, en ningún caso, saldría de otra sede para ir a la Catedral, algo que sí hará de manera excepcional por el Via Crucis de las Cofradías. José Manuel Romana, su hermano mayor, asegura «no me voy a oponer a esto porque, como suele decirse, lo que no perjudica a nadie, beneficia a todos». Respecto a si su cofradía algún día podría plantearse hacer estación de penitencia en la Seo, indica que «si estuviésemos más cerca sería muy bonito, pero tenemos asumido que no». Como se trata de una idea embrionaria, Romana explica que «habría que darle forma tranquilamente y no sería de hoy para mañana».

Divino Perdón

En el ca­so del Di­vino Per­dón, su her­mano ma­yor, Jor­ge Oli­va, in­di­ca que «por la le­ja­nía es im­po­si­ble pe­ro si el res­to de her­man­da­des fue­ran ha­cia ade­lan­te, ha­ría­mos lo ne­ce­sa­rio pa­ra ir a la Ca­te­dral». Eso sí, Oli­va tie­ne cla­ro que no se pres­ta­rían a «ju­gar a los pa­si­tos». El máximo responsable de la cofradía de Alcosa explica que si saliera adelante esta propuesta, «ya nos buscaríamos de dónde salir, ya que el itinerario actual ni es el más propio ni el más adecuado». No obstante, deja claro que no es su prioridad. De hecho, antes de entrar en la nómina de la actual Semana Santa prefiere quedarse en el Sábado de Pasión.

Bellavista

Es una de las cofradías más numerosas de las vísperas y, por su ubicación, tiene también imposible ir a la Catedral. Respecto a la propuesta, que a priori no le afectaría, el hermano mayor, Diego Centella, dice que «la vería como la viesen los hermanos mayores de la jornada. Y si las hermandades lo ven favorable, no tendría ningún reparo ni oposición. Si lo ven oportuno, me parece magnífico».

Padre Pío

Por último, el hermano mayor de Padre Pío-Palmete, José Manuel Borrego, afirma desconocer en profundidad la propuesta y la califica como «una medida más que podría estar bien para algunas hermandades. Nosotros no tenemos la expectativa de ir a la Catedral. Si algunas la tienen, me parece bien».