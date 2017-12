Las razones para la no continuidad de Antonio Santiago como capataz de la Macarena

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, argumenta a Pasión en Sevilla los detalles de la no continuidad de Antonio Santiago como capataz de la Virgen de la Esperanza y la elección de los nuevos cargos de confianza designados por su junta de gobierno. Por otro lado, el propio Santiago ha preferido no dar declaraciones al respecto.

La decisión se conoció el pasado 15 de diciembre, día que la corporación anunció también la elección de Fernando Vaz y Manuel Ruiz como capitán y teniente de los ‘armaos’, respectivamente; José María Rojas Marcos como capataz general de la cofradía y Ernesto Sanguino como auxiliar en el Señor de la Sentencia. Por su parte, Antonio Santiago no aceptó su nuevo rol como auxiliar en el paso de palio.

Así, Cabrero recuerda que «se le pidió que fuera el capataz de la Virgen. Yo lo deseaba. Anteriormente se le explicó cuál era el plan de acción de la hermandad con los colectivos de la hermandad». En el mismo plan, «no vemos a los costaleros lo suficientemente insertos en los fines de la misma, conservando cada uno su singularidad y la pluralidad de esos objetivos finales de la corporación». Por ello, comenta que le explicaron «que además de con él, hablaríamos con todos los demás grupos, sin excepción. Les diremos como queremos que el colectivo participe en la hermandad. No basta con que el ‘armao’ desfile o el costalero saque los pasos».

Por ella, con esta introducción, Cabrero añade que se le dice al capataz: «‘Queremos que llames al palio, pero para desarrollar este área relacional de los costaleros hemos pensado en otra persona‘, esa era José María Rojas Marcos».

Ante esta decisión, «Antonio nos manifiesta que no ‘lo ve del todo’ y se lo intento explicar. Al día siguiente me llama, me dice que lo ha meditado y que no acepta este planteamiento». Cabrero comenta firmemente que «esto se hizo en un trato cordial y no exento de cariño».

«No ha pesado la forma de llevar el paso»

Ante esta decisión, el hermano mayor se reafirma en su decisión: «Estábamos buscando un hombre de la casa y luego, para ese área, José María presentaba un perfil más adecuado».

Ante la posibilidad de su cese por motivos estéticos en el andar del paso, Cabrero lo niega en rotundo: «Me reafirmo con que siempre se ha escuchado que al paso le cabe un punto más alegre, pero no ha pesado la forma de llevarlo en esta decisión». Añade «que nunca he entrado en los temas del capataz, esto es un tema de filosofía de actuación y conceptos. Nunca hemos hablado de la técnica, porque en eso Antonio es una autoridad. Por eso, se le dijo que ‘queríamos que llamara a la Virgen’. Tanto él, como su hijo. Nos preguntó por él y le dijimos que José María no tendría problemas en que siguiera a su lado».

Respuesta a la críticas por la decisión

Es cierto que esta decisión no ha estado exenta de críticas, sobre todo en un sector del mundo del costal. Antonio Santiago es uno de los grandes referentes en los martillos de la Semana Santa y venía ejerciendo su liderazgo como capataz de la Macarena desde hace décadas.

Ante las críticas, Cabrero «respeta estas opiniones de la gente, pero me da pena que se pronuncien sin conocer la conversación con el capataz. Yo llegué a decirle a Antonio que ‘para mí era duro’, y le dije que ‘seguro que para él, más’.» Por ello, «esta decisión no se toma para quitar un capataz, se toma para un bien mayor, la reinserción de los costaleros en la hermandad». Pero que no se olvide: «Yo le pedí que se quedara. Le dije exactamente: ‘La junta quiere que te quedes, eres el número uno en esto’. Le estábamos ofreciendo que llamara al palio de la Macarena, como hace hasta ahora, no cualquier cosa».

«No me plantee cambiar al capataz en las elecciones, porque un capataz no determina una hermandad»

Otra de las críticas que ha recibido Cabrero va enfocada a sus palabras en la campaña electoral en el mes de noviembre, donde defendía la continuidad de Antonio Santiago. Ante esto, el hermano mayor se escuda en que «recibo a mucha gente que me recuerda que he hecho declaraciones de tal tipo. En aquel momento, no me plantee cambiar al capataz en las elecciones, porque un capataz no determina una hermandad o unos comicios, no en mi concepto. Tenía que ganar las elecciones con un programa. Cuando llegara al cargo, ya hablaría con el capataz en su momento. En ese momento le diría: ‘Por aquí se va a Zaragoza’ y el modelo de gestión de la cuadrilla. Nunca le cuestionaría como tiene que llamar, que eso lo sabe el capataz mejor que nadie».

Por otro lado, Cabrero lanza un mensaje: «A los que aprueban las decisiones, muy bien, a los que no, estoy dispuesto a convencerle de todas las decisiones. Las críticas las acepto, pero si no hablan conmigo, no me preocupan las críticas».

Por último, finaliza: «Respeto la decisión de Antonio, pero no la comparto. Ser el capataz de la Macarena es mucho».

En el caso de la elección de Ernesto Sanguino, la elección fue «siempre mirando para atrás, donde hemos visto el resultado que dio en el paso. En esto hay que agradecer los años que fue con Antonio Santiago».

Unanimidad en la junta por Fernando Vaz

La otra gran decisión de esta junta de gobierno, a parte de ratificar a José Manuel Lozano como vestidor de la Macarena, es la reelección de Fernando Vaz como capitán de los ‘armaos’

Ante ello y las posibles críticas a esta decisión, Cabrero añade que «es, es un alumno mio desde chico. Estuvo conmigo en la juventud, en los campamentos, de formador, el forma el claustro de formadores cuando yo llevé ese área en la hermandad. Mi relación es más intensa que con el hermano Miguel Ángel (actual teniente de hermano mayor)». Esgrime que «cuando mira a la Centuria, veo que hay algunas personas con capacidades, pero no veo a nadie con la inspiración para formar, que es la mía».

En cuanto al teniente, Manolo Ruiz, «lo he educado mucho más que a Fernando. Si el hermano mayor no conoce al capitán y al tendiente ya me dirás. Es confianza plena en la acción de estas personas».