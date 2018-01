Chisporroteos. Corona para seis siglos

Asenjo conoce ya perfectamente este mundillo. Y sabe cuándo un gesto suyo puede generar el mayor impacto. Por eso convirtió la del viernes en una de las mejores noches cofradieras vividas en el Mercantil al anunciar la coronación nada menos que pontificia de la Virgen de los Ángeles para 2019. Se la pidió el Alcalde Felipe Guerra antes del verano. Y Monseñor, que es el hermano mayor efectivo de los Negritos no tardó en dar el sí.

Cartelazo

El universitario de este año de Jesús Zurita es uno de los mejores carteles que se han visto en Sevilla en los últimos tiempos. Es una genialidad de diseño, buen gusto y simbolismo que tendría que servir de referente. Al respecto anoten un nombre que dará mucho que hablar en la cartelería cofradiera: el de Fernando Vaquero. Su cuadro «Expolio» de la muestra de Murillo del Ayuntamiento es el centro de todas las miradas y los elogios. Uno de sus personajes es el cura Sánchez Dalp.

Las Aguas

Tras las seis bajas en la junta a cuenta del caso Realejo, la mejor salida que tiene Antonio Arrondo es su propia dimisión. Ha sido un buen hermano mayor pero el tema de la banda de Granada se le ha ido de las manos. Las razones de su empecinamiento se intuyen, pero nadie se explica cómo ha picado el anzuelo. Porque cuando una formación ofrece un dineral por tocar, cuando pretenden pagar un plazo en billetes y no por transferencia y cuando encima te denuncian al saber que no van a salir es que existe gato encerrado. El miércoles han convocado un cabildo informativo urgente. Todo se ha convertido en un claro ejemplo de cómo una mala gestión puede poner a una corporación ante el precipicio.

Cigarreras

Cuando Claudio Espejo anunció la obra social de la coronación estaba enseñando la mejor de las preseas. Los hogares de Belén y de Nazaret – donde se implicarán- ayudan a embarazadas en riesgo de exclusión y cuidan a niños enfermos abandonados por sus padres. Algunos hermanos ya apadrinan a estos chavales que van a ser las mejores joyas de la corona Villanueva. La familia de capataces está recibiendo un aluvión de felicitaciones tras conocerse que recibirán El Llamador de Canal Sur Radio. No es para menos. La saga está a punto de cumplir un siglo y tienen en su memoria toda la historia de los grandes capataces a muchas de cuyas cuadrillas pertenecieron.

El test

¿Para qué han ido tantas veces esta semana oficiales y ex oficiales de Los Gitanos al Arzobispado? ¿Por qué ha generado tanta alegría la vuelta de Carlos García Lara a Fiestas Mayores? ¿Es verdad que el paso del Amor entrará este año en el Ayuntamiento? ¿Cuántos años saldrá la Virgen del Valle con un palio liso seguramente de cajón y granate?

El confesionario

«¿Una gestora? No sé. Primero resolver los recursos que eso está a punto. Y después…» «Hay arrojo para hacer cosas pero no hay ingenio. Es cierto: no se nos ha ocurrido sustituir en el pregón Amargura por Solea dame la mano por tener un gesto al centenario de esta marcha» «Que pena de Fernández Estévez. Como delegado de patrimonio fue el único valiente que denunció aquel contorsionismo de las figuras del Despojado» « ¿A quién se le ha ocurrido retroiluminar la cruz del retablo mayor del Cristo Yacente en San Gregorio? »