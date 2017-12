Primer golpe. Sobre los pies

Cuando el nuevo hermano mayor de la Macarena aseguraba que la cofradía podía entrar antes incluso aumentando su recorrido no andaba en un trance de enajenación. Estaba poniendo el dedo en la llaga del principal problema operativo de la Semana Santa que no es ni el número de nazarenos, ni en los kilómetros de los cortejos como cree el Cecop. Ese gran marrón tiene que ver con la velocidad de los pasos que desde la llegada de los hermanos costaleros no hace más que disminuir.

El proceso ya dura más de cuarenta años. Para contraponer el estilo de los jóvenes con el de los profesionales, los capataces que en su momento mandaron las cuadrillas no asalariadas fomentaron una manera de andar imperceptible que se dio en llamar «sobre los pies». Comienza una marcha y el paso no avanza, se queda clavado mientras suena la música. Más tarde nacieron las vueltas de tornillo que sirven para bostezar y cruzar apuestas a ver quién la daba con un mayor número de marchas. Estas décadas sin duda han venido marcadas por este paso de tortuga que para mucha gente es lo más clásico del mundo.

La nueva manera de andar es la que ha ralentizado hasta el extremo la velocidad de los cortejos. Tramos del recorrido en los que antes se empleaba un tiempo, ahora se hacen en el doble y se considera como normal. El extremo de esta situación se ve en algunas glorias con vocación de penitencia: llega la marcha, el paso se paraliza; termina la marcha y el paso sigue casi en el mismo sitio en el que estaba en medio de la satisfacción de quienes, con vara o sin vara, lo contemplan.

¿Qué se puede hacer? No crean que es tan fácil porque primero hay que generar un cambio de mentalidad. Y no es que los pasos tengan ahora que ir como el correcaminos, pero un progresivo acercamiento (que no un regreso) a las maneras antiguas de andar le vendría fenomenal a toda la Semana Santa.