Primer golpe. Yesterday

El día de la Inmaculada, mucha gente de aquí se fue a Jerez a ver en las calles el palio de La Amargura que es uno de los tesoros de la Semana Santa de Andalucía. En un momento determinado del recorrido la banda comienza a interpretar Suspiros de España. No llevaba la música sonando ni un minuto cuando un sacerdote, Manuel Lozano se acerca a la delantera y manda parar. La música cesa. El cura es claro en su indicación:a la Virgen no se le toca un pasodoble. Y punto. Nadie discute. El paso de levanta y arranca el sonido vibrante de Aniversario Macareno.

Los repertorios musicales y el andar sobre los pies a cámara lenta se han convertido en estos tiempos en los dos elementos que más afean una procesión. Del aburridísimo andar sobre los pies se puede hablar otro día. Pero a raíz de este suceso jerezano parece oportuno hacerlo hoy de la música. Las bandas viven el mejor momento de la historia hasta el punto de que Sevilla se ha convertido en la nueva capital de la música procesional. Se toca cada vez mejor y cada vez más cosas. Y en estos es donde no se afina. Ahora se componen muchas marchas que directamente se añaden a los repertorios. Cuando una banda, sea del tipo que sea, estrena cada año cinco nuevas, con el paso del tiempo llega el momento en el que lo que suena detrás del paso es irreconocible para el gran público. Una vez me lo explicaron: es como si en sus conciertos, los Beatles no cantaran el Yesterday (la canción más radiada y versionada de la historia) por interpretar lo más nuevo.

A día de hoy se están componiendo auténticas maravillas. Pero la memoria es dura de oído y solo se estimula con lo que ya conoce o con lo que le empieza a sonar. No hace falta tocar un pasodoble para que el público se venga arriba. Hay decenas de melodías reconocibles que son el complemento perfecto para que el paso ande y conecte. Otra cosa es que de verdad ande, pero eso ya es otra historia…