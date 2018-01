2018, año de conciertazos en Madrid Bruno Mars, Iron Maiden, Bob Dylan, Metallica, Lana del Rey o Arcade Fire actuarán en la capital en los próximos meses

Nacho Serrano

MADRID 07/01/2018

Este año Lady Gaga no pasará por la capital, pero la agenda madrileña tiene por delante doce meses de actividad frenética en sus grandes escenarios: Wizink Center, Palacio Vistalegre, La Riviera y el recién estrenado Wanda Metropolitano. La primera cita de relumbrón convocará a los fans del metal y el rock duro los días 3 y 5 de febrero en el Wizink Center, donde los legendarios Metallica ofrecerán sendos conciertos que tienen las entradas ya agotadas desde hace meses. También en febrero (el día 23), el ex Oasis Liam Gallagher pasará por La Riviera para presentar «As You Were», su debut como solista.

En marzo, el ganador del premio Nobel de Literatura Bob Dylan dará tres recitales (días 24, 26 y 27) en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Será su primera visita a España en tres años, y además de repasar su repertorio presentará su interpretación de varios clásicos del «Great American Songbook» (Gran Cancionero Norteamericano).

Unos días despúes llegará el ex One Direction Harry Styles para presentar su debut en solitario en el Wizink Center (día 31), mientras que Lana del Rey y Arcade Fire serán los destacados del mes de abril con las presentaciones de sus últimos trabajos, en el Palacio Vistalegre y el Wizink Center los días 20 y 24 respectivamente. En mayo, el Wizink recibrá los días 15, 16 y 24 a Nicky Jam, Sam Smith y Roger Waters.

El estreno del Wanda

El ganador de múltiples premios Grammy y estrella multi platino Bruno Mars regresa a Madrid el 22 de junio, en el que será el primer concierto que acogerá el Wanda Metropolitano. También en junio, el Wizink Center acogerá el espectacular triplete de Fito & Fitipaldis (días 2, 25 y 26), además de las visitas de Bisbal (día 14) y del ex Beatle Ringo Starr, que llega el día 28 para interpretar en directo los temas de su nuevo álbum «Give me more love», más algunos clásicos del repertorio más inolvidable de los cuatro de Liverpool.

Al día siguiente (29 de junio), Pablo Alborán presentará su nuevo disco «Prometo» también en el antiguo Palacio de Deportes, que volverá a llenarse el 3 de julio con «El Dorado World Tour» de Shakira, una vez superados los problemas vocales que le obligaron a suspender su gira el pasado noviembre.

El 8 de julio, los gigantes del hard-rock americano KISS se despedirán para siempre de sus fans madrileños en el Wizink Center. Para tan señalada ocasión, la banda de Detroit contará con unos teloneros de auténtico lujo: Megadeth.

Más allá irán los británicos Iron Maiden el 14 de julio, convirtiendo el estadio del Atlético de Madrid en un gran festival de heavy metal, en el que el mítico grupo británico cerrará una intensa jornada que contará con las actuaciones de los suecos Sabaton y los franceses Gojira.

Ese mismo fin de semana (del 12 al 14 de julio) se estará celebrando en Ifema el festival Mad Cool, que traerá a la capital a varios colosos del rock actual, como Queens of the Stone Age, At the Drive-In, Alice in Chains, Fleet Foxes, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Tame Impala, Franz Ferdinand, MGMT o PearlJam, que han sido votados como «la banda más deseada en directo» por los usuarios de una conocida plataforma de venta de entradas.

La superestrella de la música latina Maluma regresará a nuestro país en septiembre, dentro de una gira titulada «F.A.M.E.» (igual que el disco que lanzará este año) que seguro irá acompañada de polémica. El cantante colombiano actuará el 6 de septiembre en el WiZink Center.