El flamenco rinde homenaje a Leonard Cohen

NACHO SERRANO

La Fundación SGAE ha organizado «Flamencohen», un homenaje flamenco a Leonard Cohen que tendrá lugar este sábado, 13 de enero, a las 21 horas, en la Sala Berlanga. El concierto, que conmemora el primer aniversario del fallecimiento del músico y poeta canadiense (1934-2016), ofrece una revisión de sus temas con toque flamenco, a cargo de la cantaora Rocío Segura & La Banda del Corazón.

El productor Alberto Manzano, amigo personal y biógrafo de Cohen, dirige este espectáculo en el que se reinterpretarán los clásicos del célebre cantautor. «Desde No hay cura para el amor» («Ain’t no cure for love», 1988) o «Aleluya» («Hallelujah», 1984) hasta el «Pequeño vals vienés» («Take this waltz», 1988), «Mil besos» («A thousand kisses deep», 2001) o «Baila Conmigo Hasta El Fin Del Amor» («Dance me to the end of love», 1984), entre otros.

Inolvidable temas de este prolífico autor que convirtió el folk en poesía, y que ahora se podrán disfrutar en castellano gracias a las versiones que artistas flamencos como Enrique Morente, Mayte Martín, Argentina o Duquende se atrevieron a realizar. Una oportunidad para disfrutar de nuevo de la sensibilidad estilística de Cohen, un «antimúsico», como algunos lo calificaban, que bebió de las raíces de Lorca y vivió enamorado del flamenco.

Flamencohen es un espectáculo poético-musical que rinde tributo a Leonard Cohen y, al mismo tiempo, a los artistas flamencos que han grabado versiones del bardo canadiense en un entramado donde se funde jazz, rock, flamenco y música del Este de Europa.

Porque el flamenco fue la gran devoción musical de Cohen, este concierto alberga la excelencia lírica del ‘poeta sagrado del rock’ para ser realzada con la máxima expresión, pasión y hondura que le otorga nuestro género musical más arraigado, el flamenco, amalgamando la pureza del cante jondo con el pellizco poético de Cohen. Matrimonio de duende y sabiduría.

Rocío Segura, cantaora almeriense, rinde tributo a Leonard Cohen acompañada por una ecléctica banda de fusión flamenco-jazz-rock, formada por Alexandru Bublitchi (violinista moldavo reclutado por Leonard Cohen en su última gira), Carlos Ródenas (contrabajo y bajo eléctrico), Francisco Guisado «Rubio» (guitarras española y eléctrica) -integrante del grupo Lenacay (escisión de Ojos de Brujo)-, Jordi Rallo (cajón, udu) -fiel acompañante del multiinstrumentista Javier Mas, también reclutado por Cohen en su última gira-, Jose Manuel Martín (cajón, batería), Alberto Manzano (rapsoda) y Daniel Pernas (técnico de sonido). Todos ellos conforman un intercultural crisol sonoro que recoge las raíces universales del flamenco y la lírica del bardo canadiense.

Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53). 21:00 horas. Precio: 5,50€. Entrada a la venta en taquilla y en entradas.com