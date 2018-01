Música Frank Zappa, en manos de un maestro del jazz español El saxofonista Perico Sambeat rinde homenaje al genio de Baltimore en el Círculo de Bellas Artes

NACHO SERRANO

Bajo el nombre de «Perico Sambeat Plays Zappa», el genial saxofonista ha lanzado un disco que, bajo su dirección y con el formato de ensemble, recorre el repertorio del polifacético Frank Zappa. Se trata de un proyecto por encargo del Jimmy Glass Jazz Club al músico valenciano, considerado uno de los grandes maestros del jazz españoles, que contiene temas pertenecientes a los discos «Hot Rats», «Over Nite Sensation», «The Grand Wazoo», «One Size Fits All» y «Roxy & Elsewhere», entre otros. En este concierto enmarcado en el ciclo de Jazz del Círculo de Bellas Artes (viernes 2, 21h. 18 euros), Sambeat tocará los saxos alto y soprano, la flauta y el tambourine, y estará acompañado por Javier Vercher (saxo tenor y soprano), Voro García (trompeta), Toni Belenguer (trombón), Santi Navalón (teclados), Iván Cebrián (guitarra), Julio Fuster (contrabajo y bajo eléctrico) y Miquel Asensio «Rochet» (batería).

¿Cómo surgió el proyecto de este disco, y cuál es su razón de ser?

Chevi Martinez, el responsable del Jimmy Glass de Valencia, me sugirió un programa de música de Zappa para la clausura del festival de su club el año 2015. El proyecto me pareció interesante porque no me limité a interpretar versiones de los temas de Zappa, tomé muchas libertades para confeccionar los arreglos, añadí secciones y solos, cambié estructuras, etc. Visto que el resultado era más personal, decidí grabarlo.

¿Cómo seleccionó el repertorio? ¿Quedó fuera algún tema que quería incluir?

Chevi me hizo algunas sugerencias, Santi Navalón también me ayudó con el repertorio, yo escuché de nuevo todos los viejos discos de Zappa, y de paso todos los nuevo, que son muchos. Elegimos los temas más interesantes y complejos, en sus discos suelen convivir éstos con otros de tremenda simplicidad, que a veces me cargan un poco. Fue un arduo trabajo de transcripción porque no se encuentran partituras de esos temas. El próximo tema a arreglar que tenía en mente era «Black page», pero de haberlo incluido no hubiese cabido en un sólo CD.

¿Cómo fue la grabación en el estudio? ¿Intentó recrear una atmósfera de trabajo al estilo Zappa?

Por una parte había que interpretar bien los arreglos que no son nada fáciles, pero el verdadero reto era conservar el espíritu desenfadado e irreverente de Zappa, pienso que lo conseguimos, estoy muy contento con el resultado. El enorme nivel y la implicación de los músicos que participan en el proyecto tiene también mucho que ver con el resultado.

¿Cómo será el concierto en el CBA? ¿Sonará alguna pieza de Zappa que no esté incluida en el disco?

Tocaremos el repertorio del disco, pero siempre cambiamos estructuras, nos inventamos interludios, alternamos solos, en fin nos gusta que suene fresco y libre, un poco al estilo de Mingus.

¿Le atrae menos la etapa de Mothers of Invention?

Tengo casi todos los vinilos de esa época, algunos son muy densos, como «Absolutely free» y otros un poco anodinos, como «Cruising with Ruben and the Jets», pero todos son muy interesantes , y tremendamente rompedores. El nombre original de la banda era The motherfuckers, eso ya da una idea de lo irreverente que era el grupo en aquel entonces.

¿Cómo fue su primer contacto con la música de Zappa?

Mis hermanos mayores tenían el primer disco de Zappa en solitario, «Hot rats», a los 12 o 13 años lo escuchaba un montón. A esa edad empecé a comprarme discos de forma obsesiva, gastaba todo mi dinero y energía en la música y era muy aficionado al rock sinfónico y alternativo.

¿Qué percepción se tiene de Zappa en el mundillo del jazz?

En general se le respeta bastante sobre todo por sus incursiones en el mundo del jazz y por incluir en sus bandas tremendos músicos como George Duke o Michael Brecker. También por la complejidad y riqueza de sus composiciones.

¿Pudo verle actuar en directo?

No, cuando tocó en Barcelona yo era muy pequeño. Pero con la ayuda de internet hoy en día pueden verse infinidad de videos, recomiendo sobre todo los de la formación con George Duke, Ruth Underwood, Terry Bozzio...

Cuál es su disco favorito de Zappa, y por qué?

Creo que mi favorito es «The grand Wazoo», fue de los primeros que compré, es la primera incursión de Zappa en el formato de Big Band (más o menos), casi todo el disco es tremendamente brillante, tengo sus melodías en la cabeza desde niño. En mi disco tocamos «For Calvin». También me gustna mucho «Over nite sensation» y «Zappa in New York».

¿Le gusta la música que hace su hijo Dweezil Zappa?

Me suena un poco descafeinada si la comparo con la de su padre, muchas de las versiones de la música de Zappa que he escuchado (de Dweezil y otras muchas) adolecen de la fuerza y el desparpajo del original, como he dicho antes ese era el principal reto de mi grabación.

¿Qué piensa de su fama como líder dictatorial de su grupo?

Bueno, pienso que un requisito indispensable para un grande como Zappa es ser tremendamente exigente, especialmente si la música que hay que interpretar es en ocasiones tan tremendamente compleja. Pienso que más que dictatorial tenía fama de ser muy obsesivo, quizá por eso fue tan prolífico y meticuloso. Por lo visto en su casa guarda un archivo con las grabaciones de casi todas sus actuaciones, parece ser que la familia los va editando poco a poco.

¿Le atrae la faceta más «política» de Zappa? Llegó a plantearse presentarse a presidente de EEUU…

Me gusta el lado irreverente de Zappa, los discursos que hay en la red me parecen muy lúcidos, y me encanta que plantara cara a los contratos leoninos de las grandes discográficas.

