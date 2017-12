El gospel siempre vuelve por Navidad El Fernán Gómez acogerá varios conciertos con grandes artistas del género hasta el 17 de diciembre

Nacho Serrano

Aunque Harlem quede muy lejos, desde hace bastantes años, una Navidad sin gospel en Madrid ya no es una Navidad con todas las de la ley. Por estas fechas, la ciudad siempre tiene alguna propuesta que ofrecer para acercarnos a la espiritualidad de la música evangélica negra, y este mes de diciembre no será diferente.

El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa sigue fiel a la tradición y vuelve a organizar el festival «Los Grandes del Gospel», que este fin de semana ha arrancado su edición número veintitrés con conciertos y un pasacalles por la plaza de Colón, y que en esta ocasión ofrecerá nuevas actividades como masterclass, encuentros con el público y una actuación invitada del Coro de la Universidad Complutense de Madrid.

La fiesta de «la palabra de Dios» (gospel viene de la expresión anglosajona «god spell») seguirá mañana con The New World Vocal Ensemble, cuyo espectáculo «From Spirituals To Gospel» rinde homenaje al conjunto de la tradición musical del antecedente del gospel, los «espirituales». Una formación de cantantes de ópera que han puesto su talento al servicio de la gran tradición vocal afroamericana hará un recorrido por este género, desde sus orígenes en las plantaciones hasta sus derivaciones más urbanas.

El Harlem Gospel Choir, que cantó en la apertura de la primera campaña presidencial de Barak Obama, actuará los días 13, 14 y 16. El grupo ha actuado para grandes personalidades y junto a las grandes estrellas de la música: de Nelson Mandela al Papa Juan Pablo II, de Paul McCartney a Jimmy Cliff y Diana Ross, y es conocido por haber hecho giras internacionales con espectáculos de homenaje a leyendas de la música como Michael Jackson, Stevie Wonder, Whitney Houston o Adele.

Homenaje a James Brown

El día 15, The South Carolina Gospel Chorale dará una muestra vibrante del conmovedor soul tradicional y el góspel moderno, recorriendo la historia del género desde los espirituales de los esclavos afroamericanos hasta los sonidos actuales de las misas de los domingos. Pueden rememorar los espirituales cantados en las plantaciones, rendir homenaje a James Brown y Whitney Houston o hacer un sentido tributo a Thomas Dorsey, el padre del góspel moderno.

El domingo 17 despedirá el ciclo Spirit of New Orleans Gospel Project, una formación vinculada al 9th Ward, el barrio más castigado por el huracán Katrina. Estarán presentando «Érase una vez Nueva Orleans», un sentido homenaje a la ciudad y a su tradición musical, en un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al presente de los desfiles con ritmos de hip hop y citas especiales para las melodías que se han tarareado en todo el mundo: «What A Wonderful World», «Just A Closer Walk», «When the Saints Go Marching In».