Música y videoarte MADATAC estrena el año en Conde Duque La muestra internacional de arte digital y audiovisual de referencia en España se celebra del 16 al 20 de enero

El Centro Cultural Conde Duque se convertirá desde el próximo martes 16 y hasta el sábado 20 de enero en un hervidero de videoarte con la 9ª edición de la Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas (MADATAC), referente de la cultura digital y del arte experimental, que lleva por título este año «Interactivo / Exteractivo» y que a su vez se desarrollará en otras sedes de Madrid como NH Collection Eurobuilding, Medialab-Prado y Aspa Contemporary.

Conde Duque reunirá en la sección oficial internacional competitiva obras de 51 artistas procedentes de todo el mundo, seleccionadas entre un conjunto de más de 400 piezas de videoarte presentadas, que se podrá visionar en pantalla grande en el Salón de Actos (16 y 17 de enero) distribuidas en cinco programas de una hora de duración. Habrá multitud de temáticas como el mundo sensorial, presente y futuro de la humanidad, migraciones, identidad femenina, consumismo, religión, soledad, sombras y las preguntas fundamentales sobre la existencia humana, quiénes somos y de dónde venimos: el secreto guardado en el abismo.

El premio que concederá el jurado de MADATAC, compuesto por la artista Lisi Prada, el escritor y periodista Juan Cruz y el coleccionista de videoarte Emilio Pi, consistirá en un trofeo realizado por el escultor madrileño Juan Ramón Martín, y estará destinado a premiar a la mejor obra de videoarte, a la instalación new media art más innovadora, a la mejor interacción videoaural, y un premio especial del jurado. Un palmarés que se dará a conocer en la gala de clausura (20 de enero).

En lo referente a las instalaciones interactivas, el espectador podrá vivir una experiencia diferente gracias a la obra de singulares artistas del mundo del videoarte internacional y los nuevos medios de instalaciones donde el público protagonizará cada experiencia desde perspectivas diferentes.

Así, a partir del 16 de enero en el vestíbulo de Conde Duque, la canadiense Marie-France Giraudon expondrá un video sobre la metamorfosis, la fragmentación, la recomposición, la fuerza y la fragilidad, del cuerpo bajo el agua «Le bain»; el artista francés François Roux rendirá un tributo a la belleza subyacente en «Passion». Y «Komplex, the catalog of Mr. Assange and Friends» es la experiencia del videoartista y director de cine italiano Mariano Equizzi realizada expresamente para MADATAC 2018 sobre la superficie del centro cultural.

Equizzi preparará esta performance, workshop e instalación de realidad aumentada in situ. Para ello, insertará la información en el dominio www.komplex.city y el usuario escaneará el espacio del Centro Cultural Conde Duque con su teléfono, visualizando mensajes cifrados, secretos, imágenes, videos, links y contenido en los lugares indicados por el mapa online. Una experiencia única y personal para ser explorada casi sin fin que se mantendrá en el espacio virtual del edificio.

Dentro del apartado musical, MADATAC sumergirá al espectador en un territorio audiovisual de belleza transgresora, ruidismo post-digital, visuales hipnóticos y una deslumbrante fusión interactiva de arte y música en directo a través de tres conciertos audiovisuales en el Auditorio de Conde Duque.

El primero, el referente español en el campo del electro-techno Boris Divider, que crea una apuesta en escena cercana a la instalación audiovisual y al sincronismo de audio y video desde el lado más experimental de la música electrónica (19 de enero). También, el japonés Tatsuru Arai, toda una experiencia perceptiva que integra la música clásica y las nuevas tecnologías (19 de enero) y el francés Alex Augier, centrado en la estética digital híbrida con una perspectiva musical y transversal que incluye elementos sonoros, visuales y formales, convirtiendo sus conciertos en singulares performances audiovisuales (sábado 20 de enero).

Por la Muestra han pasado personalidades como Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Brian Eno, entre tantos otros, y a ella están vinculadas figuras como Bill Viola, así como lo ha estado Abbas Kiarostami. MADATAC difunde el arte de los nuevos medios y el videoarte más inédito, inclasificable y visionario, aquel que propicia el arte de ver lo inadvertido.