Exposiciones El Punk celebra su 40º cumpleaños en Madrid La Fiambrera Art Gallery acoge una exposición con fotografías, portadas de discos y memorabilia

NACHO SERRANO

@REVISTA_HRB 02/12/2017 17:14h Actualizado: 02/12/2017 17:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Fiambrera Art Gallery cierra el año 2017 con su exposición colectiva anual, que marca además el tercer aniversario de la galería. En esta ocasión la celebración es doble, pues el motivo de la muestra es celebrar los cuarenta años transcurridos desde la explosión del Punk en el año 1977, con los escándalos de los Sex Pistols, los discos de los neoyorquinos Ramones, y los eslóganes incendiarios de The Clash.

Johnny Rotter

Para la expo PUNK todos los artistas de la galería contribuyen con una obra original especial, creada para esta muestra, haciendo de ella un caleidoscopio de estilos y técnicas con obras que celebran o rinden homenaje a los artistas, lugares, y filosofía del Punk. Los artistas que intervienen son: Shag (USA), Curro Suárez (ESP), Danny Heller (USA), Lasse Skarbovik (NOR), Silke Thoss (GER), Mookie Sato (JAP), Kristy Kay (USA), Segio Mora (ESP), Derek Yaniger (USA), Joaquín Rodríguez (ESP), Dafne Artigot (ESP), Eduardo Bertone (ARG), Geoffrey Gersten (USA), Roberto Maján (ESP), Sonia Pulido (ESP), Roberto Argüelles (ESP), Antonio de Felipe (ESP), Brandingfobia (ARG), Toxicómano (COL), Lorenzo Gómez (ESP), Álvaro P-FF (ESP), Branda (ESP), y Jon Langford (GBR).

Debbie Harry

Además, y como un auténtico acontecimiento, pueden verse en esta exposición casi un centenar de fotografías originales de los fotógrafos ingleses y americanos que estuvieron en todos los sitios exactos en los momentos precisos (Bob Gruen, Ray Stevenson, Ian Dickson, Sheila Rock), inmortalizando a los que con los años se han convertido en iconos de la música y la cultura pop (Sex Pistols, Ramones, The Clash, Blondie, Generation X, New York Dolls, The Damned...)

También se exponen una gran selección de las mejores portadas de discos del género (tanto álbumes como rarísimos singles), revistas y fanzines legendarios como Punk Magazine, The Next Big Thing, Search & Destroy, Bomp, etc., y objetos y memorabilia diversa de la colección del comisario de la muestra Lindsay Hutton. Por si fuera poco también se incluyen unos paneles especiales con las legendarias y entrañables fotografías de los Ramones de Danny Fields, el hombre que fichópara Elektra Records a The Stooges y MC5 y que luego fue durante sus mejores años el manager de los Ramones, un grupo que con el tiempo os ha dejado su condición de maldito para ser reconocido como uno de los más grandes de la historia del Rock.

Celebra el 40 cumpleaños del Punk en La Fiambrera de la mano del comisario Lindsay Hutton (The Next Big Thing), de los grupos que lo crearon, los fotógrafos que lo retrataron, los discos que le dieron forma, y las revistas y fanzines que le pusieron voz.

Entrada gratuita. HORARIO: Lunes a viernes de 11:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:00. Sábados y domingos de 11:00 a 21:00.

La Fiambrera Art Gallery Pez, 7