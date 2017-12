Música Redd Kross: «Tuvimos miedo de que los seguidores de Charles Manson fueran a por nosotros» La mítica banda californiana está de gira en nuestro país, e inaugurará una nueva sala en la capital

Redd Kross lo forman los hermanos Jeff y Steven McDonald a finales de los 70. Su primer bolo fue telonear a Black Flag y su primer disco, «Born Innocent», lo publican en 1982. A partir de ahí y durante dos décadas, la banda ha escrito su historia siendo adorada por Nirvana, Sonic Youth, Stone Temple Pilots o Sofia Coppola (quien es portada de su disco «Third Eye»). Su último trabajo de estudio, «Researching The Blues» (Merge Records, 2012), así como clásicos de la banda cuyas influencias van desde la Invasión Británica, el glam-rock 70’s, el bubblegum 60’s, el punk pop o el hard-rock de Kiss, estarán presentes en esta cita imperdible en la capital, donde este jueves inaugurarán una nueva sala, The Secret Social Club (también pasan por la sala Stereo de Alicante el miércoles 6, por la sala Helldorado de Vitoria el viernes 8, y por el festival Purple Weekend de León en sábado 9). Allí estarán acompañados por Bullet Proof Lovers, con el norteamericano Kurt Baker y cuatro músicos procedentes del mejor underground donostiarra - Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisios, Brigada Criminal...- haciendo un heavy-pop que ha quedado plasmado en «Shot Through The Heart» (Ghost Highway Recordings, 2017), un disco repleto de canciones cortas con melodía y de estructura pop, guitarrazos épicos y muchos coros.

En sus casi cuarenta años de trayectoria han mantenido una relación especial con España, viniendo bastantes vecesde gira. ¿Recuerdan la primera?

(Steve) Creo que fue en los primeros años noventa. Después hicimos un show muy grande en un festival que se llamaba Festimad, en 1997. En la primera época también hicimos una gira con Stone Temples Pilots que pasó por Madrid y Barcelona. Sigue siendo muy emocionante venir a vuestro país, que es muy rockero.

El año que viene cumplirán 40 años como banda. ¿Harán algo especial para celebrarlo?

Sí, ¡una buena fiesta de cumpleaños! ¡Jajaja! En 1978 fue nuestro primer ensayo, así que tienes razón, algo habría que hacer. Quizá sería una buena recopilar nuestros grandes éxitos, incluso puede que mi hermano Jeff esté planeando algo.

¿Son tan longevos por ir a su aire, sin pertenecer a ninguna escena en concreto?

Probablemente, sí. Siempre hemos interactuado con diferentes escenas, pero sin acabar de pertenecer a ninguna. Eso es bueno,pero también puede ser malo porque a veces te pone algún obstáculo. Pero sin duda, a largo plazo es algo bueno. Porque si una escena muere y estás muy conectado a ella, mueres con ella.

¿Han estado componiendo? ¿Habrá nuevo disco pronto?

Pues sí, de hecho hemos estado componiendo un montón, y cuando acabemos estar gira volveremos a casa para preparar el siguiente disco. Es pronto para dar pistas sobre el mismo, pero estamos muy emocionados. Sólo puedo contarte que habrá un tema que será como el socio de la vieja «Jimmy's Fantasy».

¿Captará ese disco el momento en que vivimos?

Puede ser, la verdad es que los hechos políticos que se están produciendo en todo el mundo son bastante inquietantes, y eso puede inspirar muchas canciones. Pero como siempre, si hablamos de política lo haremos de un modo codificado, para que cada oyente pueda sacar su propia interpretación.

Su último disco «Researching the Blues» salió ya hace más de cinco años. ¿Les gustaría tener más tiempo para ele studio, y no tener que estar tanto tiempo de gira, que es lo que actualmente da dinero?

En realidad, para una banda como la nuestra lo más importante es el escenario, compartir nuestras canciones con nuestros fans. Además, nos encantan todos y cada uno de los discos que hemos sacado desde que empezamos nuestra carrera, y queremos que siga siendo así. Por eso, nunca haremos un disco con prisas, o porque sí. Las canciones tienen que surgir de forma natural, cuando surjan. Así es como acaban teniendo calidad. Pero sí, ahora es el momento adecuado para grabar, y tendréis un nuevo disco de Redd Kross para finales del año que viene,quizá incluso antes.

Creo que en la grabación de «Researching the Blues» usaron Pro-Tools por primera vez. ¿Volverán a usarlo la próxima?

Sí, es cierto. Habíamos usado algunos elementos digitales en otros discos, pero sí, Pro-Tools no lo habíamos probado. Tenemos muchas posibilidades y formatos de cara al futuro, ya iremos viendo. Supongo que iremos combinando lo analógico y lo digital, no hay que ser un fundamentalista de lo analógico. Lo analógico no es bueno per se. Si la canción no es buena, tampoco lo será por grabarla a la vieja usanza. Hay muchas bandas jóvenes que creen que por grabar en analógico su música es automáticamente buena, pero en muchos casos es una mierda.

¿Han tocado recientemente «Cease to exist», su versión de una canción de Charles Manson¿

No desde que él ha cesado de existir, ¡jaja! Cuando sacamos esa canción en 1991, la incluimos en el disco como «bonus track» y sin ponerla en los créditos. Por entonces todavía había bastante seguidores suyos por ahí sueltos, y reconozco que nos dio un poco de miedo que no les gustara y fueran a por nosotros, ¡jajaja!

REDD KROSS en The Secret Social Club, jueves 7 a las 21h. Entradas 20 euros anticipada, 25 en taquilla.