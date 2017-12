Música Villanueva: «Este disco va sobre la búsqueda del placer más inmediato» El artista gallego actúa este jueves junto a KUVE en la sala Copérnico

NACHO SERRANO

@REVISTA_HRB 12/12/2017 14:29h

Villanueva sigue presentando su disco «Zoo para Dos», despues de dos «sold out» seguidos en Vigo, hizo lo propio con otro aforo completo este finde semana pasado en Valencia donde actuó junto a Varry Brava y Hinds.

El artista gallego lanzó hace muy poco su nuevo video y single « El día del equilibrista», así se llama la canción que ahora se presenta, y es que hay que hacer verdaderos ejercicios de equilibrismo a día de hoy en este sobreinformado mundo para que alguien se detenga en tu arte. Villanueva lo está consiguiendo a base del boca a oreja. Si escuchas una de sus canciones sientes la necesidad de compartirla, no hay vuelta atrás. Y en este punto, el músico ha decidido homenajear a las personas, en un claro «People have the power», con el videoclip de este single. Esos héroes de «a pie», que son el motor de todo, el altavoz, los verdaderos protagonistas.

«Esto aun puede ir a mejor» reza el estribillo del nuevo single de Villanueva. Y es que, a veces, los astros se alinean para que una canción vea la luz y se presente a nosotros en el momento justo. Para el mismo Villanueva muchas cosas han ido a mejor en los últimos meses. Desde unos gritos de «escenario principal», en el Festival Sonorama Ribera, que aun retumban en las calles de Aranda de Duero, o un concierto repleto de seguidores cantando cada letra de cada canción en el festival Granada Sound, pasando por un llenazo en la mítica Sala El Sol de Madrid el pasado mayo, hasta que personajes como la escritora Isabel Coixet reconozca a Villanueva como uno de sus artistas favoritos, o que Sean Frutos (Second) se haya sumado a la causa, apoyando con su nueva oficina, Música Lunar, con la que el artista ha empezado a trabajar hace unas semanas.

¿Cómo siente que ha evolucionado el proyecto con este segundo disco?

Realmente el que evoluciona soy yo, y por lógica contagio a mis disciplinas artísticas. En este disco he tomado una nuevo punto de vista sobre la vida en general, quiero pensar que es un camino que me conduce a algún lugar, pero no tengo claro cual, ahora sé algunas cosas más que en Viajes de ida, en aquel momento sólo sentía rabia y malestar por dentro; ahora cuando siento ese malestar intento canalizarlo de una manera más optimista.

¿Qué guió su proceso creativo esta vez?

He intentado plasmar lo que sentía en cada momento, fue una norma total y absoluta, quizás como método de ver plasmados ciertos aspectos de una identidad que me llevan a descubrir quién soy realmente. El estudio de la búsqueda del placer más inmediato ya bien sea por los cauces más filosóficos como mundanos ha marcado la temática del disco, pero a nivel sonoro la luminosidad ha sido una constante dentro de todo el crisol de sonidos.

¿En el trabajo de estudio, ha intentado avanzar en algún aspecto en particular con respecto al debut?

Si, hay 3 canciones con una armonía y ritmo propias de la bossa nova, lo cual, cuando lo vas componiendo en casa, no te das cuenta de que en el fondo está estudiando otro idioma distinto al que venía utilizando.

¿Las alusiones a animales que hay en el disco fueron una especie de punto de partida conceptual, o ha sido una casualidad que ha detectado a medida que hacía el disco?

El disco sigue una unión en muchos temas, en este sentido he vuelto a conseguir lo que conseguí con el primero, no pretendía ser concptual en absoluto pero sí es cierto que me gustan los discos con una tendencia argumental sólida. En este caso canalicé mis buenas y malas obsesiones mediante metáforas con animales, La portada es un burro haciendo equilibrio en dos sillas (zoo para dos) pero además la primera canción es el día del equilibrista, de ahí la conexión con el burro, y a todo ello le sumamos ese caracter hedonista y placentero que tienen todos los personajes de cada canción… no fue buscado pero sí refleja una tendencia.

¿Cómo surgió la colaboración con el proyecto de Sean Frutos? ¿Cuáles son sus líneas de afinidad?

Nos conocimos personalmente en Sonorama y la verdad es que tuve un flechazo total hacia su educación y forma de hablar, me dio buen rollo y a el parece que le pasó algo parecido ¡jajajaja!, su hermana Maryan es una buena amiga mía y fue quien le enseñó mis discos, es muy trabajador y yo disfruto de cada minuto del trabajo.

Como artista, ¿en qué está notando la bajada del IVA que se ha producido este año?

La cultura forma parte fundamental de los pilares que definen una nación, yo lo bajaría hasta el mínimo posible.

¿Cómo pinta el panorama de festivales 2018 para Villanueva?

Tanto salas como festivales me espera un 2018 lleno de actividad, no concibo esto sin estar en la carretera de manera constante, Andy Warhol le decía a un joven Lou Reed: «no serás joven eternamente, con lo cual todo lo que trabajes ahora siempre será poco…».

¿Qué nuevas influencias cree que podrían colarse en el futuro de Villanueva?

Estoy escuchando muchos grupos del otro lado del atlántico tanto con sonidos de raíces como experimentales, pero por lo general procuro escuchar todo lo que pasa por mis manos y guarden o susciten un interés. Muchas veces quito influencias de algo que no tiene que ver con mi música, por ejemplo Rei Momo de David Byrnie fue una influencia para Zoo para Dos, pero también Toquinho, esta mañana me levanté escuchando al maestro Discépolo… el futuro está en constante movimiento.

VILLANUEVA en Sala Copérnico