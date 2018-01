29/01/2018 a las 14:19 Actualizado 29/01/2018 a las 14:19

Una botella de gasolina, un martillo, un cúter, un fusil Kalashnikov, ocho cargadores completos, una pistola Luger 9 mm y 300 balas. El 21 de agosto de 2015, Ayoub El-Khazzani, un yihadista marroquí de 25 años, sube con este «equipaje» a un tren de alta velocidad en Bruselas; 554 pasajeros viajan en él hacia París. Su plan: matar a todos los que pueda.

Unos minutos después, sin embargo, el terrorista yace bocabajo en el suelo, atado de pies y manos. Tres jóvenes de 23 años en viaje de vacaciones por Europa -Spencer Stone, Alek Skarlatos y Anthony Sadler- han conseguido reducirlo y evitar una masacre. Dos de ellos, Spencer y Alek, son militares en activo, aunque nunca han matado a nadie ni han entrado en combate.

«Mi padre me regaló un rifle con 12 años -revela Spencer-. Siempre soñé con ser de las Fuerzas Especiales, pero me rechazaron y acabé como técnico médico de emergencia en las Fuerzas Aéreas». Alek, por su parte, sirvió en Afganistán, aunque nunca entrara en acción. «Me aburrí bastante», admite.

Amigos desde la infancia, Alek, Spencer y Anthony están, dos años y medio después, sentados con Clint Eastwood en un salón de los estudios Warner, en Hollywood. El mítico actor y director no solo ha llevado sus vidas a la pantalla; los ha empujado a interpretarse a sí mismos en «15:17 Tren a París», una película sobre, Eastwood dixit, «hombres normales realizando actos extraordinarios».

