La Academia del Cine Europeo premia el sonido de Â«Un monstruo viene a vermeÂ»

09/12/2017 a las 16:03 Actualizado 09/12/2017 a las 16:03

Antes de dar comienzo la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Cine Europeo (EFA), que tendrán lugar esta noche en Berlín, los organizadores han adelantado el galardón al mejor diseño de sonido para el catalán Oriol Tarragó, por su trabajo en la película «Un monstruo viene a verme», de Juan Antonio Bayona.

Los demás galardones, incluido mejor película, director, actor y director, no serán dados a conocer hasta esta noche y lamentablemente no se esperan muchos más premios para trabajos españoles debido seguramente a la conexión de estos galardones con el palmarés de los grandes festivales y europeos y debido también a que el calendario no ha jugado muy a favor del sector del cine español. La película «Que Dios nos perdone», por ejemplo, que ha logrado en París más de 200.000 espectadores en tiempo récord, ha sido proyectada después de que se hubiesen votado estos premios, por lo que no ha sido tan considerada por los franceses y por el total de unos 4.000 académicos del cine europeo.

En el apartado del documental figura como candidata la mirada personal de Lucija Stojevic sobre la bailaora La Chana. Están nominados, a su vez, los cortos «Timecode», de Juanjo Giménez, y «Los desheredados», de Laura Farré. Bayona, por su parte, podría alzarse con el Premio del Publico, también por «Un monstruo viene a verme». El largometraje de Carla Simón, «Estiu 1993» que compite en Berlín dentro del apartado Descubrimiento, compite dentro de la categoría de «European Discovery 2017», que concede el premio Fipresci a la mejor ópera prima.

Salvando este escueto pabellón español, la favorita es «The square», del danés Ruben Östlund, con cinco nominaciones. En la lista de nominaciones a la Mejor Película Europea figuran también, «120 pulsaciones por minuto», del Francés Robin Campillo; «Sin amor», del ruso Andrev Zvyagintesv; «En cuerpo y alma», del húngaro Ildikó Enyedi, y «El otro lado de la esperanza», del finlandés Aki Kaurismäki.