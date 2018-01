«Renunciar a Woody Allen es injusto y triste»

17/01/2018 a las 13:02 Actualizado 17/01/2018 a las 13:02

El actor estadounidense Alec Baldwin ha señalado, como reporta la agencia EFE, que «renunciar» a Woody Allen, como han hecho recientemente Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los sueldos que cobraron por trabajar con él, es «injusto y triste».

El intérprete criticó que resurjan las acusaciones de abuso sexual contra el artista neoyorquino y señaló que ese tipo de alegaciones «deberían ser tratadas con cuidado».

Chalamet y Hall han decidido donar el salario recibido por su participación en «A Rainy Day in New York», la última película de Woody Allen y que se estrenará próximamente, para ayudar a «acabar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, el silencio».

El primero de ellos, de 22 años, anunció en su cuenta de Instagram que donará el dinero al fondo de defensa legal «Time is Up», movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood, al Centro LGTB de Nueva York y a RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto). Fichó por Woody Allen al tiempo en que destacó en «Llámame por tu nombre», que llegará próximamente a los cines españoles.

Dylan Farrow, hija de Woody Allen y Mia Farrow, ha acusado en los últimos años al realizador de haberla sometido a abusos sexuales cuando era niña. Al respecto de ello, ha opinado Baldwin. «Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste. He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera. ¿Es posible apoyar a los supervivientes de la pedofilia y de abusos y acosos sexuales y, al mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocente? Así lo creo», agregó.

«La intención no es ignorar o rechazar esas quejas. Pero acusar a la gente de esos crímenes debería de tratarse con cuidado. En nombre de las víctimas, también», opinó el actor.

La carta de Mira Sorvino

En la línea de Chalamet y Hall, la actriz Mira Sorvino publicó hace unos días una carta dirigida a Dylan Farrow en la que dejaba latente su arrepentimiento tras haber trabajado con Woody Allen, a pesar de que bajo sus órdenes ganó, en 1996, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por «Poderosa Afrodita».

«No me puedo imaginar cómo te has sentido todos estos años viendo cómo todos, incluyéndome a mí y a incontables personalidades de Hollywood, alababan una y otra vez a quien habías acusado por haberte hecho tanto daño cuando eras una niña», escribió Sorvino en la citada misiva: «Has dicho la verdad todo este tiempo y se me rompe el corazón por no haberte creído. Lo siento mucho».

Farrow agradeció públicamente las palabras de Sorvino. «Estoy abrumada y no tengo palabras suficientes para expresarte mi agradecimiento», escribió en su perfil de Twitter. Otras actrices, como Reese Witherspoon o Jessica Chastain, han mostrado su apoyo a Farrow. «Te creo, Dylan», publicó la primera en Twitter. «Todos te creemos», dijo la segunda.