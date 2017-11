Â¿Es machista la segunda parte de Blade Runner?

30/11/2017 a las 14:30 Actualizado 30/11/2017 a las 14:45

La primera entrega de «Blade Runner», que vio la luz en 1982 bajo la dirección de Ridley Scott, dejó patente que, en el universo paralelo en el que se ubica el filme, la mujer es poco menos que un objeto.

Para la sociedad de la época, el papel que realmente desempeñaba el género femenino en la película pasó casi desapercibido, aunque no ha sido así con la nueva entrega de la producción, «Blade Runner 2049», dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling, Harrison Ford (que también fue uno de los personajes principales en el filme de Scott) y Ana de Armas, que interpreta a Joi, un robot con cuerpo de mujer creada para satisfacer los deseos del Oficial K, el personaje de Reynolds.

«Joy es una especie de mujer ideal. Tienen una relación muy complicada porque K está aislado y solo», explicó el actor antes de que la película viera la luz. En ella, Joi es la encargada de cumplir con la voluntad de Reynolds. «Joi es cariñosa, sensible, divertida, sexy... alguien con quien es sencillo hablar y que muestra mucho amor», contó por su parte la intérprete cubana sobre su personaje.

En pleno siglo XXI, ese rol tan cosificado de la mujer presente en «Blade Runner 2049» ha sido tildado como machista por varios sectores de la sociedad. Sobre ello ha hablado Villeneuve en una entrevista para «Vanity Fair». «Soy muy sensible con el retrato de las mujeres en mis películas. Esta es mi novena, y en seis de ellas, las mujeres han tenido papeles protagonistas», aclaró el director. «Es cierto que la primera "Blade Runner" es bastante dura con las mujeres, pero yo traté de darle profundidad a todos los personajes. Con Joi, por ejemplo, ves como evoluciona y eso creo que es interesante».

«El mundo no es amable con las mujeres»

Sin embargo, a Villeneuve no le sorprenden las críticas vertidas sobre su película en ese tema. «El cine es un espejo de la sociedad. "Blade Runner" no habla del mañana, sino del hoy en día. Y lo siento, pero el mundo no es amable con las mujeres», explicó. «El cine americano siempre quiere retratar mundos ideales, utópicos. Está bien soñar con un mundo mejor, para apostar por ello, claro... pero si te fijas, mis películas exploran las sombras que existen a día de hoy», aseveró al respecto.

El director continuó enfatizando las diferencias, en este sentido, entre su película y la de Ridley Scott. «El primer "Blade Runner" es el mayor ejemplo de distopía en el último medio siglo. Yo he dirigido la continuación de ello, así que sí, mi película es una visión distópica de hoy en día, lo que hace que todos los fallos se magnifiquen», recalcó el también director de «La llegada» o «Prisioneros».