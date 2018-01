Carlos Acosta, el bailarín que demostró que el ballet era más que el «príncipe blanco y rubio»

Despiece: Rompiendo barreras

Al igual que Carlos Acosta ha cambiado los prejuicios que existían en el ballet, Bollaín también lo ha hecho lo propio en el cine. La madrileña es una de las tres únicas mujeres que han ganado el Goya a la mejor dirección. Aún así, la representación femenina en el mundo cinematográfico no es el que le gustaría. «Cuándo yo estrené ‘Hola, ¿estás sola?’ hace 20 años, entramos en el cine más de 30 mujeres y pensamos que ya estaba solucionado, pero ha pasado el tiempo y no llegamos a ser más del 10%, entonces, ¿qué hacemos?», reflexionaba Bollaín sentaba en una butaca del Teatro Canal. Por ello, se muestra a favor del reciente cambio en los puntos para otorgar las ayudas del cine, que otorgan más a aquellas producciones dirigidas por mujeres: «cuando hay déficit de algo solo se han cambiado así las cosas». Esto no solo ocurre en el cine, Bollaín asegura que «allí donde hay poder, dinero y toma de decisiones hay pocas mujeres. Es una cuestión de confianza y a las mujeres les cuesta más que se apueste por ellas. Si no potencias que estén ahí, no ocurrirá, así que ayudemos a que pase».