Casey Affleck renuncia a presentar el Oscar a la mejor actriz ante la presiÃ³n del movimiento #MeToo

26/01/2018 a las 14:05 Actualizado 26/01/2018 a las 14:05

Casey Affleck no entregará el premio a Mejor Actriz en la 90ª edición de los Oscar, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. El protagonista de «Manchester frente al mar», que fue denunciado por acoso sexual, ha decidido no seguir la tradición de la Academia según la cual el ganador de la estatuilla a mejor actor presenta a la mejor actriz y viceversa.

En la pasada edición de los Oscar, varias mujeres, entre las que se encuentra la actriz Constance Wu, mostraron su descontento con la nominación de Affleck ya que estuvo involucrado en un caso de acoso sexual. En el año 2010 la productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka denunciaron a Casey Affleck por su comportamiento inapropiado durante el rodaje de la cinta documental «I'm still here», de la que fue director y productor junto a su cuñado Joaquin Phoenix. El actor negó las acusaciones, y resolvió el caso mediante un pacto extrajudicial.

Según informa Deadline, en una ceremonia que, como ocurrió en la última edición de los Globos de Oro, estará marcada por movimientos como Time's Up y #MeToo contra del acoso sexual en la industria del entretenimiento, Affleck no quiere generar controversia en la gala, ni ser el foco de atención en detrimento del trabajo de las actrices nominadas. Desde la Academia han agradecido la decisión del actor de no acudir a la ceremonia para «mantener el atención en el espectáculo y el buen trabajo de este año».

Affleck ya protagonizó uno de los momentos más comentados de la pasada edición de los Oscar. Cuando subió a recoger su estatuilla, Brie Larson, ganadora del premio a Mejor Actriz el año anterior, decidió no aplaudirle tras entregarle el galardón en señal de protesta por las denuncias de acoso sexual de Affleck.

Las estrellas que optan a llevarse el premio Oscar a Mejor Actriz son Meryl Streep, que hace historia al acumular 21 candidaturas gracias a Los Archivos del Pentágono, Sally Hawkins (La forma del agua), Margot Robbie (Yo, Tonya), Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras) y Saoirse Ronan (Lady Bird).