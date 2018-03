El espectacular vídeo que compara «La forma del agua» con todas las influencias de Guillermo del Toro

Actualizado 21/03/2018 a las 12:27

La primera conversación en la redacción de ABC tras ver «La forma del agua» fue relativa a sus referencias: «Es una pastiche entre "Amelie" y "Splash"», definió uno de los críticos. Con cada visionado han salido nuevas «referencias», algunas más evidentes o que otras, y ahora un usuario de Vimeo ha recopilado en un vídeo todos los homenajes que Guillermo del Toro hizo en su película ganadora del Oscar.

«La mujer y el monstruo» (1954), «Amelie» (2001), «Delicatessen» (2001), «Splash» (1984), «Royal Wedding» (1951) son algunas de las principales películas en las que Guillermo del Toro buscó inspiración. También están, cómo no, el corto holandés «The space between Us», de 2015, y «Let me Hear you whisper», de 1969, por el que sus creadores acusaron al mexicano de plagio.

Las acusaciones de plagio

David Zindel, hijo del reputado escritor Paul Zindel, ganador del Premio Pulitzer en 1971, aseguraba que «La forma del agua» está inspirada en una de las obras de teatro escritas por su padre. En concreto, en «Let me hear your whisper», cuya historia ideó el escritor en 1969.

Lo cierto es que ambas tramas tienen trazas bastante parecidas. «Let me hear your whisper», que tuvo una adaptación en una película que se rodó directamente para la pequeña pantalla, narra la historia de una vigilante de un laboratorio científico que se siente atraida por un delfín del centro en el que trabaja, al que después trata de liberar. «La forma del agua», por su parte, cuenta la trama de una joven muda que trabaja como conserje de un laboratorio y que se enamora de un hombre anfibio que se encuentra recluido en él. Además, en ambas historias, la protagonista cuenta con una compañera de trabajo que les ayuda en su tarea.

La de Zindel fue la segunda acusación de plagio que recibe la película de Del Toro en las últimas fechas. Hace solo unos días, también fue culpada de lo mismo por sus similitudes por «The space between us», un cortometraje holandés dirigido en 2015 por Marc S. Nollkaemper acerca de un ser acuático que es capturado y llevado a una instalación militar, de la que es rescatado por una mujer encargada de la limpieza.

Sin embargo, el propio director neerlandés zanjó la polémica en una entrevista con el medio mexicano «Life & Style». En ella, dijo que las similitudes entre ambas eran producto de «una feliz coincidencia», considerando que ambas eran «totalmente distintas» y que tenían «diferentes fuentes de inspiración», a pesar de que «algunas cosas se alinean» en ambos filmes.