Conoce a los favoritos para llevarse los Globos de Oro

11/12/2017 a las 10:16 Actualizado 11/12/2017 a las 10:28

Los Globos de Oro cumplen 75 años en 2018. Se entregan el 7 de enero, pero la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood desvelará hoy sus candidaturas, a las 14.00 horas de España, las 5.00 en la costa del Pacífico.

El madrugón prueba la vocación internacional de estos galardones. Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell y Sharon Stone desvelarán a esa hora las nominaciones a los premios, según informa Efe.

En el capítulo cinematográfico, destacan títulos como «Dunkerque» (Christopher Nolan), «La forma del agua» (Guillermo del Toro) y «Los archivos del Pentágono» (Steven Spielberg). En televisión, al lado de eternas favoritas como «Veep» y «Juego de tronos» (ganar les cuesta más), destacan grandes novedades. «The Handmaid’s Tale», «Mindhunter» y «The Crown» parecen los tres estrenos mejor colocados del año, en el que también se espera el regreso de «Stranger Things».

Otra reaparición, la de David Simon con «The deuce», tiene alguna papeleta menos, si bien ahí ayuda el doble papel de James Franco. Otro que debería estar es Aziz Ansari («Master of None»), mientras que Louis C. K. no figura entre los invitados.

Elisabeth Moss («The Handmaid’s Tale») y Claire Foy («The Crown») parecen fijas en las quinielas, al igual que Julia Louis-Dreyfus («Veep») y las actrices de dos series tan femeninas como «Big Little Lies» y «Feud». Por supuesto, el menú ofrecerá mucho más.