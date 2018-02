03/02/2018 a las 01:29 Actualizado 03/02/2018 a las 01:29

Un actor de la talla de Javier Bardem ha sido nublado por el resto de los nombres que le acompañan en la nominación a mejor actor de los Goya 2018. Así que será Andrés Gertrúdix quien tenga que enfrentarse ante los «monstruos egoístas» de Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez.

El protagonista de «El autor» llega imparable a la 32 edición de los Premios Goya 2018. Lo hace hacerse con los dos galardones a mejor actor protagonista en los Feroz, el que consiguió gracias la película de Manuel Martín Cuenca y el de televisión por la serie «Vergüenza». Javier Gutiérrez ha demostrado de sobra que sabe cómo hacerte sentir vergüenza ajena ante el egoísmo y la falta de empatía de sus personajes. Y puede que justo sea eso (y el Feroz) lo que le posicione como un gran rival a batir la noche del sábado 3 de febrero si quiere es que otro pretende hacerse con el Goya a mejor actor protagonista. El actor ya sabe cuál es la sensación de recoger la estatuilla en el en el Madrid Marriott Auditorium Hotel porque ya la consiguió en 2015 gracias a su trabajo en «La isla mínima».

[Estas son todas las nominadas a los premios Goya 2018]

Quien también sabe lo que es ganar un Premio Goya (aunque puede que ya se le haya olvidado tras once años) es Antonio de la Torre. El actor andaluz ha conseguido, gracias a la nominación como mejor actor protagonista en «Abracadabra», convertirse en el intérprete con más nominaciones a los Premios Goya. Su primer y único Goya lo consiguió a mejor actor de reparto gracias a la ópera prima de Daniel Sánchez Arévalo, «AzulOscuroCasiNegro». Desde entonces, entre principales y secundarias, ha cosechado once nominaciones. El año pasado ya se quedó a las puertas del galardón con su actuación «Tarde para la ira». Pero ha sido Carlos, el malhumorado, cateto y retrógrado padre de familia que creó Pablo Berger quien le ha vuelto a dar la oportunidad de hacerse (por fin) con el galardón. Aunque, de no conseguirlo, tendrá la opción de «consolarse» con el Goya a mejor actor de reparto por «El autor».

Contra estos dos mastodontes de la interpretación española, de esos que trabajan más que brillan, tendrá que enfrentarse Andrés Gertrúdix. El menos conocido protagonista de «Morir» llega con la apuesta más arriesgada, una que no pretende entretenernos. Y es que la propuesta de Fernando Franco poco (o nada) tiene que ver con las anteriores. Pero a este actor no le faltan tablas. Gertrúdix lleva trabajando como actor desde 1996, cuando debutó con el largometraje de Pilar Ruiz-Gutiérrez, «Blanco perfecto». Sus espaldas cargan con más de cuarenta títulos y, ahora, con su primera nominación en los Premios Goya.