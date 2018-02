04/02/2018 a las 00:13 Actualizado 04/02/2018 a las 10:47

El año pasado eran muchos los que criticaban a Dani Rovira por cómo presentó la gala de los Premios Goya. Probablemente fueran los mismos que le criticaron en sus dos años anteriores y a quién les dedicó un titular más que polémico: «Hago los Goya para que no ganen los cuatro borrachos de Twitter». Sin embargo, este año el cómico malagueño decidió ceder el testigo a otros dos cómicos y, fíjese que curioso, que hay algún que otro tuitero que le ha echado de menos y ha suplicado su vuelta.

Los elegidos para suplirle fueron Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y sí, este año ha sido el dúo cómico, de los más reconocibles del país, quienes se han llevado el palo de los seguidores. Desde cuestionar sobre la condición de quién había escrito el guion de la gala a calificar el humor de «barato». Porque no, esta vez las críticas no fueron hacia los presentadores, esta vez la gran criticada fue la gala al completo. «El cine español está infravalorado (y mucho) en gran parte porque lo vendemos rematadamente mal. Esta gala es un ejemplo. Unos #Goya2018 indignos de las grandísimas obras que se han hecho y que nos empeñamos en ensombrecer. Luego no nos quejemos», aseguraba uno de los usuarios de Twitter.

Hay quien se atrevió a sugerir quiénes deberían de haber sido los sustitutos, o más bien las sustitutas. Las más aclamadas para ello fueron Cristina Castaño y Leticia Dolera. «En serio, sólo con Leticia Dolera y Cristina Castaño se deberían de dar cuenta de que la gala la tendría que presentar una mujer», comentaba en Twitter. De hecho, no nos extraña que quieran a Dolera tras regalar al público declaraciones como la que le dedicó a Joaquín Reyes: «Os está quedando un campo de nabos feminista precioso».

Aunque también pidieron que fuera Paquita Salas, el personaje de ficción creado por los Javis para su webserie con el mismo nombre. Si es cierto que durante su aparición en el escenario, la reacción del público pasó de ser feroz a llenarse de corazones hacia el papel que interpreta Brays Efe.