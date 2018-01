Un nuevo escÃ¡ndalo sexual sacude Hollywood y al Â«otroÂ» Schwarzenegger

17/01/2018 a las 11:58 Actualizado 17/01/2018 a las 11:58

Desde hace ya unos cuantos meses, la industria de Hollywood no puede respirar tranquila. Los casos de presuntos escándalos sexuales están a la orden del día y el último lo ha destapado la actriz Eliza Dushku, que ha desvelado que Joel Kramer, uno de los dobles de referencia del cine a nivel mundial y coordinador de especialistas en varias películas, abusó de ella durante el rodaje de «Mentiras arriesgadas», cuando solo tenía doce años.

La película, dirigida por James Cameron, fue estrenada en 1994 —hace 24 años— aunque no ha sido hasta ahora cuando Dushku ha denunciado los presuntos sucesos. En el filme, interpretaba a Dana, la hija del matrimonio protagonista, Harry y Helen Tasker, a quienes a su vez dieron vida Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Por su parte, Kramer era el coordinador de dobles de la cinta, aunque hasta entonces había hecho de Schwarzenegger en las escenas de acción en varios largometrajes, como «Poli de guardería», «Depredador» o «Los gemelos golpean dos veces».

Ha sido a través de un mensaje en su Facebook personal donde la actriz ha denunciado los abusos. «Cuando tenía doce años y estaba rodando "Mentiras arriesgadas", sufrí un abuso sexual por parte de Joel Kramer, uno de los jefes de especialistas más importantes de Hollywood», comienza el alegato, en el que Dushku «agradece a las mujeres y hombres» que han denunciado casos de este estilo antes que ella, pues le han dado «el coraje y la fortaleza» para denunciar lo que a ella le sucedió.

«Lo recuerdo con toda claridad, a pesar de que han pasado 25 años. Cómo Joel Kramer me hizo sentir especial, se ganó mi confianza y la de mis padres... y cómo me convenció para ir a su habitación del hotel en el que él estaba alojado (durante el rodaje de la película) en Miami, prometiéndole a mi padre que iríamos a una fiesta en la piscina junto al resto de especialistas y que después comeríamos sushi todos juntos», relata la actriz, en alusión al instante en que accedió a las pretensiones del especialista, que entonces tenía 36 años, 24 más que ella.

«No vas a dormirte ahora, pequeña»

Sin embargo, no fue eso cuando se encontró a llegar a su habitación. «Me acuerdo totalmente de cómo, de repente, comenzó a hacer que descendiera la luz del cuarto hasta que se apagó del todo. También de cómo hizo descender la temperatura del aire acondicionado hasta casi congelarme, de la cama en la que me puso y hasta de la película que estaban echando en la televisión», señala, antes de detallar el incidente. «Se metió dentro del baño y después apareció desnudo, con solo una toalla. Me acuerdo de que yo llevaba mi ropa interior favorita, que afortunadamente me hizo sentir algo más segura», señala. «Me tumbó en la cama, me rodeó con su gigantesco cuerpo y se empezó a frotar con el mío mientras decía: "No vas a dormirte ahora, pequeña. Deja de aparentar que estás dormida"».

Como cuenta Dushku, Kramer «comenzó a frotarse con más fuerza y más rápido» contra su «pequeño cuerpo». La actriz prosigue: «Cuando él "terminó", me comentó: "Creo que tendríamos que tener cuidado con hablar de esto". Yo tenía doce años. Él, 36». A partir de entonces, la actriz vivió todo un calvario en el rodaje. «Su actitud hacia mí se enfrió en las siguientes semanas y todo era diferente. Poco después, hablé sobre lo que me había pasado con una amiga mía adulta (también presente en la película), que se enfrentó a él por lo que me había hecho... y justo el día en que lo hizo, me lesioné en el rodaje por un contratiempo en una escena y me fracturé varias costillas. ¡Qué casualidad!», comenta. «Ni mis padres, ni yo, ni amigos adultos en quién confié, ni mi hermano mayor, a quiénes se lo conté, sabíamos cómo actuar frente a este tema, todo un tabú».

Desde ese instante, la intérprete comenzó a pasar miedo a diario. «Realmente, y durante los siguientes meses, Joel Kramer era el responsable de mi seguridad en una película con muchos riesgos. A diario, me rodeaba de cables y arneses para rodar escenas. Mi vida estaba, literalmente en sus manos. Me colgaba del aire, desde una grúa, en lo alto de una torre de oficinas... y así con veinticinco ejemplos más, recalca, antes de apuntar la mayor de las ironías. «Se suponía que debía protegerme... ¡pero abusó de mí!».

La «sorpresa» de Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis y Cameron

La denuncia de Dushku, conocida también por interpretar a Faith en la serie «Buffy Cazavampiros», ha sido muy aplaudida tanto por el público como por la propia industria de Hollywood. Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger, sus padres en «Mentiras arriesgadas», han salido en su apoyo. «Me lo contó hace algunos años en privado y me sorprendí y entristecí tanto como lo estoy ahora. Lo peor de todo, es que ese hombre estaba al cargo de nuestras vidas. Hay que proteger a los actores más jóvenes y todo debemos adquirir más responsabilidad ante este abuso de niños», relata la primera en una columna en «The Huffington Post», con el que colabora.

Schwarzenegger, por su parte, ha asegurado en su Twitter personal que desconocía competamente lo sucedido entre la actriz y su doble. «Estoy en 'shock' y muy triste por Eliza, pero también muy orgulloso de ella. Más allá de tener un gran talento y de ser una mujer increíble, es muy valiente», aseveró el actor. «Os prometo que, de haberlo sabido, James Cameron, Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis y yo habríamos hecho algo», señaló por su parte Tom Arnold, actor que también aparecía en el filme. «Puedes apostarte el culo a que hubiera sido así», le responde Schwarzenegger. «De haberlo sabido, no hubiéramos tenido piedad con él», opina por su parte James Cameron.

Dos denuncias más

La denuncia de Dushku ha abierto la veda. Como publica «Deadline», otras dos mujeres también fueron víctimas de abusos por parte de Kramer. Una de ellas tres años después de «Mentiras arriesgadas», durante el rodaje de «Virus» en 1997, aunque no fue hasta dos años más tarde cuando se estrenó el filme. Su caso, sin embargo, no lo ha destapado ella, sino la escritora y actriz Laura Albert, que trabajó como doble tanto en «Mentiras arriesgadas» como en «Virus».

Presuntamente, Kramer abusó de una amiga de su hermana siguiendo un procedimiento similar al que usó con Dushku. «Un día llevé a mi hermana y a una amiga suya a un rodaje. Ellas estaban en décimo curso, tenían 16 años y Kramer les invitó al hotel. Entonces, en la piscina, se sacó el pene y les dijo: "¡No podéis con esto!". Mi hermana salió corriendo, pero dejó atrás a su amiga, de lo que todavía se arrepiente. Kramer, que entonces tenía 39 años, abusó de ella, como la niña me contó entre lágrimas», cuenta Albert.

Aunque varios años antes, el especialista ya habría perpetrado, al menos, un primer abuso, «a finales de los setenta o principios de los noventa», como contó otra doble a «Deadline», en una noche en que Kramer y el resto del equipo que trabajaban conjuntamente en una película fueron «a tomar una copa». «Decidimos ir a otro sitio todos juntos y yo fui con Joel Kramer. Cuando me metí en su coche, en lugar de ir donde íbamos a ir, me llevó a unas colinas y apagó el motor. Se desabrochó los pantalones, se sacó el pene, me agarró de la cabeza y me lo metió en la boca», cuenta la intérprete, que prefiere permanecer en el anonimato y que asegura que nunca contó nada a nadie al sentirse «atemorizada, asustada y avergonzada».

La versión de Kramer

Kramer, por su parte, ha negado todos los cargos. Como cuenta la «CNN», el especialista considera las declaraciones de Dushku como «totalmente falsas» y asegura que la actriz «siempre fue tratada y protegida como miembro de su familia» durante el tiempo en que filmaron «Mentiras arriesgadas». «Desconozco lo que le habrá llevado a hacer esas declaraciones y espero que pueda corregir esa injusticia y devolverme mi buen nombre», afirma, en declaraciones al citado medio.

Por otro lado, la Worldwide Production Agency (WPA), compañía de referencia en materia de gestión de especialistas y dobles de riesgo, ha declarado también a la «CNN» que escogió en su momento «separarse de Kramer sobre la base de los alegatos de mala conducta sobre los que ahora se informan», relata en base al que consideran un «comportamiento inaceptable».

El tiempo dirá si las tres denuncias recientes pesan sobre el nombre de Kramer, uno de los especialistas de referencia en Hollywood y que ha trabajado en más de cien largometrajes. Más allá de hacer de doble de Schwarzenegger en siete películas, en los últimos dos años ha trabajado como coordinador de dobles en filmes como «Blade Runner 2049», «Terminator: Génesis» o en toda la saga de «Expediente Warren». Además, en ese tiempo ha hecho de doble en la séptima entrega de «Fast & Furious» o en la exitosa serie de HBO «Westworld».