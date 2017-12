Jennifer Lawrence, de Virgen torturada a la Ãºltima mujer decapitada en pÃºblico

13/12/2017 a las 09:46 Actualizado 13/12/2017 a las 09:46

A Jennifer Lawrence le gustan los retos. La joven actriz no se amilana ante los desafíos de su carrera, un constante tour de force en el que no deja de sorprender al espectador, alternando blockbusters y películas de culto y, sobre todo, papeles opuestos.

Lejos de encasillarse con un registro en el que se siente cómoda y sin tiempo a digerir su papel de Virgen torturada en la «madre!» de Darren Aronofsky, la oscarizada actriz asume ahora un nuevo reto, el de interpretar a Agnes Magnúsdóttir, la última mujer en ser condenada a muerte y decapitada en público en Islandia.

La película «Burial Rites», basada en la novela homónima de Hannah Kent, será dirigida por Luca Guadagnino, que durante la presente temporada de premios no ha dejado de cosechar alabanzas hacia su «Call me by your name». La historia girará en torno a la joven Agnes, una mujer de 33 años que en 1828 alertó de un incendio en la granja de su jefe, en Islandia. Dos hombres, incluido el propietario de la granja, fallecieron, pero no por el fuego sino acuchillados.

Magnúsdóttir y un joven adolescente llamado Friðrik Sigurdsson fueron acusados y sentenciados a muerte por el asesinato de los dos granjeros, siendo la última persona en ser sometida a la pena capital en la historia de la isla.

El desafío para Lawrence, además de la controvertida historia, es doble, porque la intérprete nunca ha encarnado a ningún personaje anteriro al siglo XX.