Este fin de semana, retando en la taquilla al poderoso imperio de «La Guerra de las Galaxias», se estrena la secuela de otra película agasajada por el público, «Jumani: Bienvenidos a la Jungla». Fue Robin Williams, quien, en 1995, consiguió pasar la barrera de los cien millones de dólares con la adaptación de la novela publicada en 1981. El personaje de Williams, Alan Parrish, quedaba atrapado dentro del mítico juego y, al salir, se trajo consigo un complejo grupo de criaturas.

En la secuela que protagonizan Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Nick Jonas brilla con luz propia Karen Gillan. El elenco representa a un grupo de aburridos adolescentes, cada uno con sus propias obsesiones e inseguridades, que viajan al universo paralelo de Jumanji a través de un videojuego.

Karen Gillan, la pelirroja del momento en Hollywood, interpreta el avatar de la guerrera Ruby Roundhouse, toda una heroína. En Hawái, la isla donde se grabó la película, ABC tuvo oportunidad de hablar en exclusiva con Karen Gillan, actriz que deslumbró en la serie británica «Doctor Who», nos sorprendió en «Guardianes de la Galaxia» y volveremos a ver convertida en Nébula en la serie «Vengadores». «Casi me desmayo cuando me dijeron que había conseguido el papel de Jumanji porque soy una absoluta fanática de la cinta original. Es una de mis películas favoritas, y la posibilidad de rodar en ese universo me pareció una oportunidad maravillosa», admitió la actriz escocesa.

A sus 30 años, Karen acumula títulos de éxito en su corto, pero intenso camino. «Estoy haciendo exactamente lo que he deseado toda mi vida, soy la primera que es consciente de la suerte que tengo, me siento totalmente estimulada y feliz con lo que hago», reconoce Gillan, quien, además, está preparando su primera película como guionista y directora. Será en la película «The Party’s Just Beginning». «Es una historia sobre el suicidio. Leí un artículo sobre el alto número de suicidios en las tierras altas de Escocia, donde yo nací, y me quedé perpleja. Me sorprendió descubrir que un lugar tan bello tuviera esas estadísticas».