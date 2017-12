11/12/2017 a las 15:07 Actualizado 11/12/2017 a las 15:27

Alfre Woodard, Garret Hedlund, Kirsten Bell y Sharon Stone fueron los encargados de desvelar los nominados de la 75 edición de los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 7 de enero en una gala presentada por Seth Meyers. Los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood están divididos en 25 categorías de cine y televisión:

Cine

Mejor Película de Drama

-Llámame por tu nombre (Luca Guadagnino)

-Dunkerque (Christopher Nolan)

-Los archivos del Pentágono (Steven Spielberg)

-La forma del agua (Guillermo del Toro)

-Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh)

Mejor Película de Comedia o Musical

-The Disaster Artist (James Franco)

-Déjame Salir (Jordan Peele)

-El gran showman (Michael Gracey)

-Yo, Tonya (Craig Gillespie)

-Lady Bird (Greta Gerwig)

Mejor Película en Lengua No Inglesa

-Una mujer fantástica (Sebastián Leilo)

-They First Killed My Father (Angelina Jolie)

-En la penumbra (Fatih Akin)

-Loveless (Andréi Zviáguintsev)

-The Square (Ruben Östlund)

Mejor Director

-Guillermo del Toro (La forma del agua)

-Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras)

-Christopher Nolan (Dunkerque)

-Ridley Scott (Todo el dinero del mundo)

-Steven Spielberg (Los archivos del Pentágono)

Mejor Actor de Drama

-Thimothée Chalamet (Llámame por tu nombre)

-Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

-Tom Hanks (Los archivos del Pentágono)

-Gary Oldman (El instante más oscuro)

-Denzel Washington (Roman J. Israel)

Mejor Actriz de Drama

-Jessica Chastain (Molly's Game)

-Sally Hawkins (La sombra del agua)

-Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

-Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

-Michele William (Todo el dinero del mundo)

Mejor Actor de Comedia o Musical

-Steve Carell (Battle of the Sexes)

-Ansel Elgort (Baby Driver)

-James Franco (The Disaster Artist)

-Hugh Jackman (El gran showman)

-Daniel Kaluuya (Déjame Salir)

Mejor Actriz de Comedia o Musical

-Judi Dench (Victoria & Abdul)

-Helen Mirren (The Leisure Seeker)

-Margot Robbie (Yo, Tonya)

-Saoirse Ronan (Lady Bird)

-Emma Stone (Battle of the Sexes)

Mejor Actor de Reparto

-Willem Dafoe (The Florida Project)

-Armie Hammer (Llámame por tu nombre)

-Richard Jenkins (La forma del agua)

-Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

-Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

Mejor Actriz de Reparto

-Mary J. Blige (Mudbound)

-Hong Chau (Downsizing)

-Allison Janney (Yo, Tonya)

-Laurie Metcalf (Lady Bird)

-Octavia Spencer (La forma del agua)

Mejor Guión

-La forma del agua (Guillermo del Toro)

-Los archivos del Pentágono (Steven Spielberg)

-Lady Bird (Greta Gerwig)

-Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

-Molly's Game (Aaron Sorkin)

Mejor Banda Sonora

-Alexandre Desplat (La forma del agua)

-Jonny Greenwood (El hilo invisible)

-John Williams (Los papeles del Pentágono)

-Hans Zimmer (Dunkerque)

-Carter Burwell (Tres anuncios en las afueras)

Mejor Canción Original

-«Remember Me» (Coco)

-«This Is Me» (El gran showman)

-«Home» (Ferdinand)

-«Mighty River» (Mudbound)

-«The Star» (The Star)

Mejor Película Animada

-El bebé jefazo (The boss baby)

-El pan de la guerra (The Breadwinner)

-Coco

-Ferdinand

-Loving Vincent

Series

Mejor Serie de Drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-El cuento de la criada

-Stranger Things

-This is us

Mejor Serie Musical o Comedia

- Blackish

- Amazon

- Master of None

- Smilf

- Will&Grace

Mejor Miniserie o Telefilme

- Big Little Lies

- Fargo

- Feud

- The Sinner

- Top of the lake

Mejor Actriz de Drama

-Catrina Wolfe (Outlander)

-Katherine Langford (Por trece razones)

-Claire Foy (The Crown)

-Elisabeth Moss (Big Little Lies)

-Maggie Gyllenhaal (The Deuce)

Mejor Actor de Drama

- Liev Schrieber (Ray Donovan)

-Jason Bateman (Ozark)

-Sterling K. Brown (This is us)

-Bov Odenkirk (Better Call Saul)

-Freddie Highmore (The Good Doctor)

Mejor Actriz de Comedia o Musical

-Pamela Adlon (Better Things)

-Alison Brie (Glow)

-Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs.. Maise)

-Issa Rae (Insecure)

-Frankie Shaw (SMILF)

Mejor Actor de Comedia o Musical

-Anthony Anderson (Black-ish)

-Aziz Ansari (Master of none)

-Kevin Bacon (I Love Dick)

-William H. Macy (Shameless)

-Eric McCormack (Will & Grace)

Mejor Actriz de Miniserie o Telefilme

-Jessica Biel (The sinner)

-Nicole Kidman (Big Little Lies)

-Jessica Lange (Feud)

-Susan Sarandon (Feud)

-Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Mejor Actor de Miniserie o Telefilme

-David Harbour (Stranger Things)

-Alfred Molina (Feud)

-Christian Slater (Mr Robot)

-Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

-David Thewlis (Fargo)

Mejor Actriz de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme

-Laura Dern (Bigg Little Lies)

-Ann Dowd (El cuento de la criada)

-Chrissy Metz (This is us)

-Michelle Pfieffer (The Wizard of Lies)

-Shailene Woodley (Big Little Lies)

Mejor Actor de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme

- Robert the Niro (The Wizard of Lies)

-J ude Law (The Young Pope)

- Ewan MacGreggor (Fargo)

- Kyle Maclchlan (Twin Peaks)

- Geoffrey Rush (Genius)