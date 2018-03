Mark Hamill revela el final que George Lucas tenía pensado para «Star Wars»

Actualizado 28/03/2018 a las 01:07

Poco tiempo después de finalizar la triología de precuelas de «Star Wars» en 2005, George Lucas ya comenzó a pensar cómo sería la siguiente entrega. El padre de la saga quería retomar la trama que había dejado en el «Episodio IV: Una nueva esperanza». De hecho, ya tenía ideas y bocetos que el mismo había creado; pero Disney decidió descartarlas cuando decidió retomar este universo con «El despertar de la fuerza». Entre esas ideas, también estaba el final del Episodio IX, que aún está por estrenar. Mark Hamill, el actor que da vida a Luke Skywalker, ah sido el encargado de revelarlo.

[¿Muere Luke Skywalker en «Star Wars: Los últimos jedi»?]

«Star Wars: The Last Jedi» no ha dejado indiferente a ningún fan de la saga ya que es la película donde vemos morir a Luke Skywalker, al último de los Jedi de «vieja escuela». Por esta «muerte», Rian Johnson, guionista y directo de la entrega, fue criticado hasta la saciedad. Sin embargo, George Lucas también había pensado en la muerte de Luke Skywalker. Sin embargo, no sería en la segunda entrega de esta nueva triología, sino en la tercera. «Se que George no iba a matar a Luke sino hasta el final de (episodio) IX, después de que entrenara a Leia. Y este es otro tema que la película ('The Last Jedi') tampoco trató», aseguró Mark Hamill en una entrevista con «IGN».

La idea de que Luke entrenara a Leia en el camino de la Fuerza no deja de ser muy interesante. Lamentablemente, no podremos hacerse realidad. No solo por la muerte de Luke en «The Last Jedi», también por el fallecimiento de Carrie Fisher, actriz daba vida a Leia, antes del estreno de la película. Aun así sí que pudimos descubrir que tenía cierto dominio de la Fuerza en el Episodio VIII.

El Episodio IX de Star Wars se estrena el 20 de diciembre de 2019, con el guión y la dirección de J. J. Abrams. «Rian no escribió lo que sucederá en 9, esa tarea se la dejaría originalmente a Colin Trevorrow, pero ahora a J.J. [...] Esto es algo en constante evolución, un ser viviente y que puede respirar. Quien esté a cargo (de la película) se dedica a jugar con las figuras de acción tamaño real que somos nosotros», añadió.