Morgan Freeman, tras las acusaciones de acoso sexual: «80 años de mi vida pueden quedar socavados»

Actualizado 28/05/2018 a las 19:12

Apenas unas horas después de conocer que ocho mujeres le había acusado de haber sufrido acoso sexual por su parte, el actor Morgan Freeman emitió un comunicado en el que pidió disculpas por hacer que ocho mujeres se sintieran «incómodas». Pero parece que un mensaje no fue suficiente para el actor, quien aseguró estar «devastado» en un segundo comunicado.

«Estoy devastado porque 80 años de mi vida corren el riesgo de ser socavados, en un abrir y cerrar de ojos, por las noticias emitidas el jueves», aseguró el actor. En los testimonios, recogidos por la cadena CNN, de las ocho mujeres se incluyen tocamientos indeseados y comentarios inapropiados como «estás madura».

«Pedí perdón el jueves y continuaré pidiendo perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente», continuó el artista en el comunicado. «Pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa. (...) Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados», añadió.

La cadena CNN publicó el jueves un reportaje detallando las acusaciones de ocho mujeres pertenecientes a la industria del cine en contra de Freeman. Entre los casos citados por CNN está el de una joven asistente de producción que comenzó a trabajar en el verano de 2015 en el plató de la comedia «Un golpe con estilo», una cinta protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, y según la cual lo que creía el trabajo de sus sueños derivó en meses de acoso por parte del actor.

En su testimonio acusa al intérprete de tocamientos indeseados y comentarios diarios sobre su figura y u vestimenta. En una de esas situaciones, Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior. Arkin le pidió que parara y Freeman se sorprendió, sin saber cómo reaccionar, según el relato de la mujer. Lo ocurrido llevó a la joven a abandonar la industria del cine.

Otra mujer sostiene que Freeman la acosó a ella y a su asistente en el set de la cinta «Ahora me ves...» al hacer numerosos comentarios sobre su cuerpo. «Sabíamos que si iba a estar por allí no debíamos llevar prendas que mostraran nuestros pechos, nuestros traseros... Es decir, no debíamos llevar nada ajustado», indicó.

Tres periodistas del mundo del entretenimiento aseguran haber recibido comentarios inapropiados por parte del intérprete durante los llamados «junkets», días de atención a los medios antes del estreno de una cinta. Al menos cuatro personas que han trabajado en tareas de producción de cintas de Freeman a lo largo de la última década indicaron que ese comportamiento ocurría «repetidamente» de manera que hacía sentir incómodas a muchas mujeres.

Las ocho mujeres aseguraron que nunca hicieron públicas sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo. «Cualquiera que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofenda intencionadamente o haga sentirse mal a los demás a propósito», dijo el actor en su primera reacción el jueves, cuando se hicieron públicas las acusaciones. «Pido disculpas a quienquiera que se haya sentido incómodo o crea que le haya faltado al respecto», agregó.