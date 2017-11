Muere Jim Nabors, de la serie Â«The Andy Griffith ShowÂ», a los 87 aÃ±os

30/11/2017 a las 22:38 Actualizado 30/11/2017 a las 22:38

Jim Nabors, el actor conocido por su papel del mecánico Gomer Pyle en la serie «The Andy Griffith Show», ha muerto a los 87 años en Honolulu (Hawái, Estados Unidos), informó hoy la prensa local. El productor Phil Arcone, amigo de la familia, confirmó a la cadena KHNL-KGMB que el intérprete murió «después de hacer frente a varios problemas de salud durante un tiempo».

La carrera de Nabors como actor comenzó a comienzos de la década de 1960 con varios papeles televisivos, pero fue su trabajo durante dos temporadas en «The Andy Griffith Show» lo que le catapultó a la fama.

De hecho, repitió ese personaje en otra serie centrada en su figura, «Gomer Pyle, U.S.M.C.», que se emitió durante cinco temporadas. Más adelante presentó el programa de variedades «The Jim Nabors Hour» en la cadena CBS.

En su carrera también destacaron sus intervenciones en las películas «The Best Little Whorehouse in Texas», «Stroker Ace» y «Cannonball Run II», todas ellas junto a su amigo Burt Reynolds.

Nabors fue asimismo un prolífico cantante y lanzó 28 discos, según su web oficial. El artista, pareja de Stan Cadwaller desde hace 38 años, se hizo con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1991. Nabors y Cadwallader se casaron en Washington en 2013, un mes después de que el matrimonio homosexual fuera legal en ese estado.