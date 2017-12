AsÃ­ era el Â«olvidadoÂ» genio de Aladdin, Â«el gran bobo verdeÂ»

05/12/2017 a las 13:13 Actualizado 05/12/2017 a las 13:14

Más allá de los protagonistas, de la historia y de la moraleja que encierra el «Aladdin» de Disney, fue su genio azul, al que puso voz el malogrado Robin Williams quien pasó a los anales de la memoria de varias generaciones.

Sus gracias y su indiscutible carisma regalaron un buen puñado de buenos momentos a los seguidores de la factoría de dibujos animados, y su personaje, la nota de color a la historia de amor que no entendía de clases sociales.

Sin embargo, el genio de la lámpara tal y como lo conocemos dista mucho del boceto original. Con motivo del 25 aniversario de «Aladdin», Jonathan Freeman, el actor que dobló a Jafar en la cinta de Disney, ha revelado el «pasado olvidado» de este personaje, que en realidad iba a ser verde.

«Algunas veces surgen cambios como este. Por ejemplo, el genio no siempre fue azul... me olvidé de ello hasta que hace poco vi una vieja pieza de metraje mía trabajando en el estudio en la que justo estaba haciendo una escena en la que decía «grande bobo verde» o algo así y veo de repente a Ron Clements (el director) caminando hacia la pantalla y de una forma muy silenciosa, me dio un golpecito y me dijo: "Por cierto, ya no es verde, es azul", explicó Freeman en una entrevista en la cuenta de YouTube Oh My Disney .