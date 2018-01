«Voldemort: Origins of the Heir» Así es la película sobre los orígenes de Voldemort creada por fans (y que ya puedes ver gratis) La película, pese a no contar con el apoyo de Warner Bros ni de JK Rowling, relata los orígenes de Tom Ryddle y cómo se adentra en el mundo de la magia oscura

L. L. A. 18/01/2018 a las 01:38 Actualizado 18/01/2018 a las 01:38 Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Cuando hacen una promesa, hay que cumplirla. Eso han hecho Gianmaría Pezzato y su equipo. «Voldemort: Origins of the Heir (Voldemort: El origen del heredero)», la película creada por fans basada en los orígenes del innombrable, ya está disponible en YouTube y ¡gratis! Eso sí, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. «Voldemort: Origins of the Heir» es una fantástica forma del abordar la historia de uno de los villanos más importantes. El filme de Gianmaria Pezzato muestra en apenas 52 minutos cómo el alumno de Hogwarts y de Slytherin Tom Sorvolo Ryddle –Tom Marvolo Riddle en la versión original–se adentra en el siniestro mundo de la magia oscura. Sí, es otra historia que enfrenta el bien y el mal, pero ¡ojo! Que el final merece la pena. Será Grisha Mc Laggen, la heredera de Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts, quien busque a Tom Marvolo Riddle al creer que está involucrado en la muerte de la bruja Hepzibah Smith. Mc Laggen tiene un objetivo: salvar a toda costa a Riddle del lado oscuro. Tras varios meses de trabajo y con apenas 15.000 euros de presupuesto, el resultado es cuanto menos reseñable, tanto si pensamos en el presupuesto como en el hecho de que ha sido creada por fans. El estudio hizo sus propios efectos visuales y creo el vestuario y el sets de rodaje necesario, además de encontrar a los actores (quienes también son fans de Harry Potter). Los creadores de este proyecto, que nació en 2015, iniciaron una campaña de recaudación en Kickstarter con el objetivo de obtener el dinero necesario para poder llevar a cabo la película. Sin embargo, tras más de 33 millones de reproducciones, el tráiler fue retirado. Warner Bros había iniciado una disputa por los derechos de copyright de la cinta, lo que supondría también la cancelación de la campaña de recaudación y la consiguiente grabación. Por suerte para los fans de la saga de Harry Potter, llegaron a un acuerdo con la productora para poder desarrollar este proyecto: «Hemos mantenido una conversación privada y confidencial con Warner Bros, después de que nos contactaran durante la campaña de búsqueda de financiación por crowdfunding. Lo único que podemos decir es que nos dejan seguir adelante con la película, siempre que sea sin ánimo de lucro». Por eso está disponible en YouTube de forma gratuita. Como os imagináis, también tenían que dejar bien claro que la historia no estaba relacionada con el estudio ni con la obra de J.K. Rowling. Temas J.K. Rowling Películas Youtube Version Original Harry Potter L. L. A.