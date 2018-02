Estas son todas las películas nominadas a los Goya 2018

03/02/2018 a las 01:30 Actualizado 03/02/2018 a las 01:30

Diecinueve largometrajes españoles distintos concurren hoy a los Premios Goya 2018, que celebran esta noche su 32ª edición en el hotel Madrid Marriot Auditorium de la capital a partir de las diez de esta noche. Todo está preparado para la gran fiesta del cine español, que premiará a las mejores películas en 28 categorías distintas.

Entre las diecinueve cintas en cuestión, no obstante, no se están enumerando a las que concurren a siete de los galardones: Mejor Película Iberoamericana, Mejor Película Europea, Mejor Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje de Animación, premios reservados para otras películas que no pueden triunfar en las otras 21 categorías.

Con trece nominaciones, «Handia», el histórico drama real inspirado en el País Vasco y dirigido por Aitor Arregi y Jon Garaño, parte como la principal favorita a los Goya 2018, cuya gala estará presentada por Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. «La librería», de Isabel Coixet, tiene solo una menos, mientras que las siguen «El autor», con 9; «Verano 1993», con 8; y «Abracadabra», también con 8. Las cuatro primeras, además, optan al galardón a Mejor Película, junto con «Verónica», que tiene 7 nominaciones y que también incurre al premio a Mejor Dirección.

Por detrás de ellas parten «Oro», que opta a seis premios, aunque ninguno en las categorías principales; y «La llamada», la película de «Los Javis», que acaba de llegar a Netflix y tiene cinco nominaciones. «No sé decir adiós» y «Pieles», por su parte, tienen tres, mientras que «Loving Pablo», la película sobre el capo de la droga Pablo Escobar, se queda con dos: a Javier Bardem y Penélope Cruz como Mejor Actor y Mejor Actriz, aunque parece improbable que resulten ganadores.

Álex de la Iglesia, el gran olvidado

Como también parece difícil que en la gala triunfe Álex de la Iglesia, uno de los grandes olvidados en esta edición de los premios y que solo incurre a una nominación con las dos películas que ha presentado este año: a Mejor Sonido por «El bar». «Perfectos desconocidos», la película española más taquillera en todo 2017 (pese a que se estrenó en diciembre), no incurre en ninguna categoría.

Así las cosas, la lista completa de películas nominadas a los Premios Goya 2018 es la siguiente:

Mejor Película

-El autor

-Verano 1993

-La librería

-Handia

-Verónica

Mejor Dirección

-Manuel Martín Cuenca (El autor)

-Aitor Arregi y Jon Garaño (Handia)

-Paco Plaza (Verónica)

-Isabel Coixet (La librería)

Mejor Dirección Novel

-Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone)

-Carla Simón (Verano 1993)

-Javier Calvo y Javier Ambrossi (La llamada)

-Lino Escalera (No sé decir adiós)

Mejor Actor Protagonista

-Antonio de la Torre (Abracadabra)

-Javier Gutiérrez (El autor)

-Javier Bardem (Loving Pablo)

-Andrés Gertrúdix (Morir)

Mejor Actriz Protagonista

-Maribel Verdú (Abracadabra)

-Emily Mortimer (La librería)

-Penélope Cruz (Loving Pablo)

-Nathalie Poza (No sé decir adiós)

Mejor Actor de Reparto

-José Mota (Abracadabra)

-Antonio de la Torre (El autor)

-David Verdaguer (Verano 1993)

-Bill Nighly (La librería)

Mejor Actriz de Reparto

-Adelfa Calvo (El autor)

-Anna Castillo (La llamada)

-Belén Cuesta (La llamada)

-Lola Dueñas (No sé decir adiós)

Mejor Actor Revelación

-Pol Monen (Amar)

-Eneko Sagardoy (Handia)

-Eloi Costa (Pieles)

-Santiago Alverú (Selfie)

Mejor Actriz Revelación

-Adriana Paz (El autor)

-Bruna Cusi (Verano 1993)

-Itziar Castro (Pieles)

-Sandra Escacena (Verónica)

Mejor Guión Adaptado

-El autor

-Incierta gloria

-La librería

-La llamada

Mejor Guión Original

-Verano 1993

-Abracadabra

-Handia

-Verónica

Mejor Dirección de Fotografía

-Verano 1993

-Handia

-La librería

-Oro

Mejor Dirección Artística

-Abracadabra

-Handia

La librería

-Oro

Mejor Dirección de Producción

-Verano 1993

-Handia

-La librería

-Oro

Mejor Música Original

-Handia

-La coordillera

-La librería

-Verónica

Mejor Canción Original

-El autor

-La librería

-La llamada

-Zona Hostil

Mejores Efectos Especiales

-Handia

-Oro

-Verónica

-Zona Hostil

Mejor Maquillaje y Peluquería

-Abracadabra

-Handia

-Oro

-Pieles

Mejor Montaje

-Abracadabra

-Verano 1993

-Handia

-La librería

Mejor Diseño de Vestuario

-Abracadabra

-Handia

-La librería

-Oro

Mejor Sonido

-El autor

-El bar

-Handia

-Verónica

Mejor Película Iberoamericana

-Amazona (Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck)

-Tempestad (Tatiana Huezo)

-Una mujer fantástica (Sebastián Lelio)

-Zama (Lucrecia Martel)

Mejor Película Europea

-C'est la vie! (Éric Toledano y Olivier Nakache)

-Lady Macbeth (William Oldroyd)

-The Square (Ruben Östlund)

-Toni Erdmann (Maren Ade)

Mejor Película de Animación

-Deep

-Tadeo Jones 2

-Nur eta Herensugearen Tenplua

-Saura(s)

Mejor Documental

-Cantábrico

-Dancing Beethoven

-Muchos hijos, un mono y un castillo

-Saura(s)

Mejor Cortometraje de Ficción

-Australia

-Baraka

-Como yo te amo

-Extraños en la carretera

Mejor Cortometraje Documental

-Los desheredados

-Primera Rosa en México

-The Forth Kingdom

-Tribus de la Inquisición

Mejor Cortometraje de Animación

-El ermitaño

-Woody and Woody

-Un día en el parque