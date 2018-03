Peter Rabbit, el héroe de las zanahorias se defiende en el cine

Actualizado 23/03/2018 a las 09:19

A pesar de su ausencia en los Goya, de perder por segundo año consecutivo el «cabezón» o de no ganar Masterchef Celebrity, Dani Rovira, Belén Cuesta y Silvia Abril están de moda. De su popularidad pretende aprovecharse «Peter Rabbit», fichándolos para el salto al cine del conejo más famoso de la ficción, con perdón de Bugs Bunny. El trío toma el relevo a sus homólogos británicos y pone voz a los protagonistas del filme, que mezcla acción real y animación en esta adaptación de las aventuras del héroe literario esbozado por Beatrix Potter. «Hemos aportado… el español», bromea el humorista, que interpreta al conejo con cazadora vaquera pero sin pantalones. «Como pasa siempre que la peli de animación viene de fuera, estás un poco limitado. A veces estás deseando que se gire el muñeco o que no se le vea la boca para poder decir tú algo, un rap si hace falta», reconoce, contento por volver a dar vida a un animal en la ficción: «Ahora soy un conejo, la última vez fui un perro salchicha, no sé qué me espera la próxima...».

Tampoco es la primera vez de Cuesta, cuyo personaje, Pelusa, cecea en la película. La que se estrena en esto del doblaje es Abril, Pitusa, que en un alarde de ironía asegura que no se pudo negar al «talón en blanco» que le pusieron delante. «Nunca había disfrutado de un proyecto así. Tuve una cosa muy pequeñita en “Toy Story” pero no había tenido un personaje con continuidad, así que me tiré a la piscina sin pensarlo», confiesa.

A pesar de las risas y la complicidad entre ellos, saben ponerse serios. Lo hacen para salir al paso de la polémica que surgió al otro lado del charco por cómo trata la película las alergias alimentarias. Durante una escena de la cinta, Peter Rabbit ataca a su enemigo con una mora, a la que es sensible. «Hay mucha susceptibilidad», reconoce Abril. Y mientras Belén Cuesta ve la moraleja que encierra todo esto, señalando la capacidad de «arrepentimiento y de perdón» del personaje, Rovira es más contundente: «Son los padres los que tienen la responsabilidad de educar a los hijos con madurez para distinguir entre la realidad y la ficción. Sería una pena que por esto se pierda la oportunidad de llevar a tu nene al cine un rato, Si nos ponemos así se le puede sacar punta a todas las películas de animación: en “El rey león”, Scar mata a su hermano».