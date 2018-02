Emily Mortimer, la soldado de Coixet para romper la maldiciÃ³n de las nominadas extranjeras

03/02/2018 a las 01:29 Actualizado 03/02/2018 a las 01:29

Nicole Kidman ha ganado un Oscar y cuatro Globos de Oro, pero los Premios Goya se resistieron a darle el premio a mejor actriz cuando la nominaron en 2001 por su papel en «Los otros». No es la única de Hollywood a la que el cine español ningunea. También sucedió con Rachel Weisz, la Hipatia de Alejandro Amenábar, que se tuvo que conformar con una simple mención en los premios Goya de hace nueve años.

Una maldición, la de irse de vacío, que ya es más que una tendencia, y se perpetúa en los 31 años de historia de los Premios Goya. De las ocho intérpretes extranjeras nominadas a mejor actriz en los Goya, solo la argentina Cecilia Roth, por doble partida, pudo levantar el cabezón. Y de eso hace ya casi dos décadas.

¿Podrá este año Emily Mortimer, la librera de Isabel Coixet, romper esta tendencia? Sus competidoras en la categoría hacen poco halagüeña la fantasía, favorita como es Nathalie Poza para llevarse el ansiado Goya, después de haber peleado por él en otras tres ocasiones.

No les ha ido mejor a las extranjeras en las categorías de mejor actriz de reparto en los Premios Goya. De cuatro nominadas al Goya solo ganó una, Geraldine Chaplin (que optó dos veces al premio), hija del genio del cine mudo que, no obstante, tiene entres sus tres nacionalidades la española. Ni Sigourney Weaver, que no estuvo ni se la esperó en la gala de los Premios Goya del año pasado.