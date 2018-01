La razÃ³n por la que Dani Rovira no irÃ¡ a los Goya

12/01/2018 a las 11:52 Actualizado 12/01/2018 a las 11:52

Después de presentar los Goya los tres últimos años, el cómico y actor Dani Rovira no solo ha decidido traspasar el legado a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, encargados de conducir este año la gala en la que se entregan los cabezones, sino también no asistir a la ceremonia que festeja los premios más importantes del cine español.

Su ausencia, sin embargo, no se debe a un motivo egoísta ni a romper con unos premios que no solo apostaron por su humor estos años como presentador sino que reconocieron su labor como actor al galardonarle con el Goya a mejor actor revelación en 2015 por «Ocho apellidos vascos».

«Este año no solo decidí no presentarla, sino que quise tomármelo tranquilamente», ha reconocido el cómico en una entrevista a Europa Press. Así, Rovira verá la gala desde el patio de su casa, «con pantuflas y pajarita» para evitar la «presión» y disfrutar de la ceremonia de los Goya tranquilamente. Yo votaré porque soy académico pero me apetece verlo desde casa. «Eso no quita que al final diré ¡qué envidia! Soy cómico y el escenario de los Goya es un caramelo», ha asegurado.

Pese a las críticas que recibió su conducción de las galas, el actor no guarda un mal recuerdo de ser el presentador de los Goya: «Ahora que hago un poco de repaso de estos tres años, me ha dado muchas más alegrías».

«Después del segundo año cometí el error humano de usar las redes sociales en una época post Goya en estos días de la basurilla que yo llamo. Es como si hay un volcán que está en erupción no metas la cara porque te vas a meter un hostión. Eso lo aprendí en la tercera gala y ya está. He aprendido muchas lecciones y me lo he pasado muy bien, volveré a hacerlo si la academia lo tiene a bien», ha reconocido sobre su trayectoria sobre las tablas del escenario de los Goya.