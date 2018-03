«Ready Player One»: El cóctel pop y nostálgico de Spielberg también tendrá referencias a Star Wars

Actualizado 19/03/2018 a las 12:15

Steven Spielberg vuelve a las carteleras españolas tras su reciente «Los archivos del Pentágono», aunque esta vez retoma su lado más futurista con «Ready Player One», un abanico de referencias a la cultura popular. En la cinta aparecerán genios como Steve Jobs o iconos cinematográficos como King Kong, junto a los que aparecerán alusiones de la saga Star Wars... Pero solo a la trilogía original.

El veterano cineasta, en una entrevista en el reciente festival South by Southwest, aseguró que no han utilizado los personajes de las nuevas películas de Star Wars porque es una saga «que sigue activa». «Star Wars es parte de nuestro mundo contemporáneo. Y a pesar de que comenzó en los 80, es una parte de nuestra vida real hoy en el siglo XXI. Así que pedimos algunos de los artículos más pequeños y Disney nos dio todo lo que pedimos», relata Europa Press.

Sin embargo, no todo han sido alegrías en este proceso de peticiones a Disney. Al comienzo, el realizador estadounidense no pudo conseguir el visto bueno de Disney. «No pudimos obtener ningún derecho de Star Wars. No renunciaron a los derechos», explicó.

Ante este contratiempo, el director bromeo sobre la posibilidad de que Ben Mendelsohn, que participa en Ready Player One, podría haber solicitado los derechos en cuestión ya que su personaje de «Star Wars: Rogue One» construyó la Estrella de la Muerte.

Steven Spielberg no ha escatimado en gastos a la hora de incluir personajes en su nueva cinta. Sin embargo, Star Wars era una de las sagas que estaba en el aire pero que finalmente aparecerá, según confirmó en SXSW.

«Tenemos 20th Century Fox, Universal, Paramount, Sony y Disney. Todo el mundo se unió para ayudarnos y nos permitieron crear referencias a partir de sus propios fenómenos culturales. Si te fijas con atención verás un R2-D2 y una X-Wing por alguna parte», dijo el director.