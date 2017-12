El sustituto de Kevin Spacey o el adiÃ³s de Daniel Day-Lewis, las curiosidades que dejan los Globos de Oro

11/12/2017 a las 20:08 Actualizado 11/12/2017 a las 20:09

Christopher Plummer por un papel en el que sustituyó, con la película ya rodada, a Kevin Spacey, o Daniel Day Lewis por el que puede ser su último trabajo como actor, son dos de las curiosidades que arrojaron hoy las nominaciones de la 75 edición de los Globos de Oro.

Plummer tuvo que rodar todas las secuencias en las que aparecía Spacey tras el escándalo por múltiples acusaciones de abuso sexual, que llevó a Ridley Scott a apartarle de «All the money in the world» («Todo el dinero del mundo»).

A comienzos de noviembre y cuando la película ya tenía fecha de estreno -el 22 de diciembre- el realizador británico decidió eliminar a Spacey para que la película no se viera afectada por el escándalo que rodea al actor. Spacey encarnaba en la película al multimillonario John Paul Getty III, un papel secundario y breve pero decisivo en la trama, ya que la historia que cuenta es la del secuestro de su nieto, un suceso que escandalizó a Estados Unidos en los años setenta porque el magnate se negó en un primer momento a pagar el rescate y, cuando lo hizo, tras regatear la cantidad, al niño ya le habían cortado una oreja.

Plummer ha recibido por este papel la que es su cuarta nominación al Globo de Oro, un galardón que recibió en 2012 por «Beginners», y por el que también se llevó su único Oscar, cuando tenía exactamente 82 años y 75 días, lo que hace de él el más mayor en llevarse la estatuilla a mejor actor secundario.

Con 87 años -en dos días cumple 88- el actor canadiense puede volver a batir récords de premios a mayor edad en los Globos.

¿Último papel de Day-Lewis?

Junto a él, otro de los actores destacados en las nominaciones de los Globos de Oro es el irlandés Daniel Day-Lewis. En su caso, porque hace meses anunció que, tras su interpretación en «Phantom Thread» («El hilo fantasma»), se retiraría de la actuación.

Pero no es la primera vez que el actor, de 60 años y el único que ha ganado tres Oscar como protagonista, anuncia que se aparta de la actuación, por lo que muchos esperan que vuelva a ser un alejamiento únicamente temporal.

En 1999 ya dijo que dejaba su carrera como actor para irse a Florencia a aprender el oficio de zapatero artesanal, pero Martin Scorsese le convenció de que regresara para protagonizar «Gangs of New York», por la que también fue nominado a los Globos.

En total, Day-Lewis ha recibido ocho nominaciones a los Globos de Oro, de las que dos se tradujeron en premios, por "There will be Blood" ("Pozos de ambición", 2007) y "Lincoln" (2012).

La reina es Meryl Streep

Aunque en lo que se refiere a récords de nominaciones, sigue alejándose cada vez más de sus rivales la actriz Meryl Streep, candidata al Globo de oro por «The Post» («Los archivos del Pentágono»).

Es la trigésima nominación de Streep en los Globos de Oro, con ocho victorias, además de un galardón especial, el Cecil B. DeMille, que le entregó en enero de este año la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).