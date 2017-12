«Los últimos Jedi»: el esplendor regresa a la galaxia de Star Wars

12/12/2017 a las 01:12 Actualizado 12/12/2017 a las 01:12

Desenfunden sus espadas porque el espíritu de Carrie Fisher inunda la nueva entrega de la saga Star Wars: «Los últimos Jedi». El filme promete devolver el esplendor perdido a la galaxia. Al frente descubrimos al director, Rian Johnson, quien aseguró en la rueda de prensa de presentación de la película en Los Ángeles que su meta era convertir el Episodio VIII en una auténtica entrega de Star Wars. «Es la segunda película de la trilogía, eso nos obliga a esperar un filme con un tono más oscuro. Pero me gustan tanto las películas originales que quería capturar su entusiasmo por divertir al público. Y eso, para mí, es una película de Star Wars. No renegamos de la intensidad, pero también ofrecemos la posibilidad de hacerte salir del cine deseando llegar a casa a jugar con la nave espacial que aún tienes escondida en el patio trasero para hacerla volar alrededor dejando salir al niño que llevas denro». El filme es emotivo, oscuro y ramificado en varias narraciones. «Estamos en el capítulo interno de la trama, un momento en el que nos vemos obligados a retar a los personajes», reveló Johnson, que también es el guionista de este capítulo de la franquicia. «Es un relato emocional, ese es el elemento más importante, el tono de la película. Cada personaje tiene un motivo para seguir adelante. Pero, a pesar de la profundidad tonal, hay espacio para el humor. Estamos haciendo Star Wars y tiene que tener de todo», admitió el cineasta.

A su lado, Oscar Isaac, que interpreta al luchador de la Resistencia Poe Dameron, explicó cómo «Los últimos Jedi» tiene una ventaja sobre «El Despertar de la Fuerza». «A menudo, el segundo capítulo de una trilogía deja la historia en suspense, porque el primero establece el tono, el universo y los nuevos personajes, y en el segundo sólo queda profundizar en la narración, en lo que está sucediendo, en el conflicto de cada personaje. Lo que Rian ha hecho increíblemente bien es desafiar a cada protagonista, incluidos los androides, y así es como realmente puedes aprender sobre ellos, en todos los aspectos, desde la luz a la oscuridad». Por su parte, John Boyega, que interpreta al desertor Finn, reconoció que, si J.J. Abrams tenía un anteproyecto con los pilares de la trilogía en «El Despertar de la Fuerza», Rian ha entendido a la perfección cómo poner la máquina en movimiento: «Ahora se trata de ir hacia delante, presionando a los protagonistas».

La identidad

La identidad se convierte en el santo grial de una narración que cuenta con dos nuevos actores, Benicio del Toro y Laura Dern. Del Toro debuta como el misterioso hacker DJ, «un personaje que parece salido de una canción de Bob Dylan». Dern se une a la franquicia como la vicealmirante Amilyn Holdo, líder de la Resistencia, mientras que la joven Kelly Marie Tran llega a la galaxia como la mecánica Rose Tico, en un papel fundamental para la historia. «Las películas de Star Wars nos marcaron a todos de una u otra manera, y en ‘Los últimos Jedi’ es la joven Rey quien trata de encontrar su lugar en el mundo», reconoció el director.

Daisy Ridley, que interpreta a Rey, reconoció estar «un poco nerviosa» por las situaciones en que se encuentran algunos personajes. «Como la gente respondió bien a John (Boyega) y a mí como equipo, estaba un poco insegura porque ahora hay más individualidad. Fue un desafío». Ridley espera que el público entienda la importancia de buscar ayuda cuando uno la necesita. «Debemos estar abiertos a la posibilidad de que otros entren en nuestras vidas y nos ayuden. Puedes seguir siendo valiente y fuerte cuando recibes la ayuda necesaria. Fundamentalmente, se trata de ser amable y entender las necesidades».

John Boyega y Kelly Marie Tran, en un momento de relax de «Star Wars: Los últimos Jedi»

Luke Skywalker

Una de las interpretaciones más comentadas fue la de Mark Hamill, que regresa como Luke Skywalker, un legado icónico desde la trilogía original de la saga. «Que nadie se espere lo que va a suceder», advirtió el actor. «Rian me ha sacado de mi zona de confort, jamás me he visto tan intimidado y aterrorizado con una interpretación como me ocurrió en esta película. Estoy muy agradecido porque he disfrutado de la confianza del realizador. Tengo que reconocer que Rian ha sido mi Obi-Wan».

«Los últimos Jedi» es la película más larga de la saga, con 153 minutos. «Me quedé asombrado al verla», dijo Andy Serkis, que interpreta al Líder Supremo Snoke, personaje que sólo aparecía en «El Despertar de la Fuerza». «Me atrapó, no sólo por ser un filme muy íntimo y emocional, sino porque es muy poderoso, te toca el corazón. Rian consiguió un baile tonal entre grandes momentos épicos y payasadas divertidas. Tiró una moneda al aire y cayó donde quería».