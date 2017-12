Vuelve Jumanji: Â«The rockÂ», Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan presentan a sus personajes

20/12/2017 a las 01:22 Actualizado 20/12/2017 a las 01:22

En la película original de «Jumanji», en 1995, los protagonistas descubrían un viejo juego de mesa... En 2017, en «Jumanji: Bienvenidos a la jungla», que se estrena este viernes en España, los proagonistas descubren una vieja consola. Cosas de una época en la que lo antiguo apenas tiene unos años, pero ya es «prehistoria». Los protagonistas son absorbidos por el videojuego y aparecen en el mundo virtual en los cuerpos de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Los actores nos cuentan cómo fue preparar sus papeles.

En la película, cuatro adolescentes (Spencer, Bethany, Fridge y Martha) que en principio no podrían ser más distintos, son arrastrados al mundo de Jumanji. Pronto descubren que van a tener que aprender a trabajar en equipo si quieren sobrevivir. En sus nuevas identidades, cada uno tiene habilidades únicas, aunque también tendrán debilidades únicas que frenarán su progreso.

Un arqueólogo y explorador internacional, el Dr. Smolder Bravestone es un consumado héroe de acción: intrépido, más rápido que una bala, capaz de escalar cualquier cosa, habilidad excepcional con armas, y todo hecho con su intensidad característica. ¿Sus debilidades? Ninguna. ¿A qué suena eso? Pues ningún otro más que a Dwayne Johnson.

En el interior del Dr. Bravestone está Spencer, un jugador neurótico de constitución frágil, interpretado por Alex Wolff. Alérgico y muy nervioso, Spencer es todo lo contrario a Bravestone… o eso parece.

Johnson ansiaba poder interpretar a un personaje completamente distinto a La Roca o cualquiera de los muchos héroes de acción que ha traído a la vida. «Spencer es el personaje más maravilloso, inseguro, adorable, alérgico a todo y divertido que jamás haya interpretado», admite Johnson. «Nunca he tenido la oportunidad de interpretar a un adolescente. Él no es un tipo grande y fuerte, sólo es el pequeño Spencer que se transforma en mí. Lo que hago es interpretar a un niño asustado de 16 años, lo que fue un reto».

Un reto, ya que la película entera depende de que la audiencia se crea que Johnson es un nervioso adolescente de verdad. Pero Johnson aclara que, aunque hoy sea un hombre adulto seguro de sí mismo, no siempre fue así. «Incluso cuando tenía 16 años aparentaba 46. Medía 195 cm, pesaba 110 kg y llevaba un gran bigote, pero en realidad en mi interior seguía siendo un adolescente intentando averiguar quién era. Así que me aferré a ese espíritu de adolescente. Quería asegurarme de que cualquiera que viese la película pensase ‘Ese es Spencer’ y no ‘Ese es La Roca’».

«De verdad, no hay otro actor en el mundo que pudiese hacer esta idea más divertida que Dwayne», dice Kasdan. «Además se entregó en cuerpo y alma. Aprovechó la oportunidad de jugar con su persona y clavar la personalidad del chico».

Cuando Bethany (Madison Iseman), la chica popular del colegio, es arrastrada dentro del juego decide jugar con un »genio con curvas», el Dr. Shelly Oberon, experto en cartografía, arqueología y paleontología. Habría que puntualizar que Shelly en realidad viene de Sheldon. Bethany, quien está obsesionada con su imagen, se convierte en un «hombre de mediana edad con sobrepeso». Este es Jack Black.