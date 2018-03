El error en el discurso de Jimmy Kimmel por el que le tachan de racista

05/03/2018 a las 03:58 Actualizado 05/03/2018 a las 04:56

Jimmy Kimmel se posicionaba como una apuesta segura como maestro de ceremonias para los Oscar 2018 tras la gran actuación con la que nos deleitó el año pasado. En su discurso, no faltaron las referencias al error histórico que cerró la gala de los Oscar del año pasado, en la que Warren Beatty y Faye Dunaway abrieron el sobre equivocado e hicieron a «La La Land» ganadora por unos segundos. Tampoco se olvidó Jimmy Kimmel de atizar a Donald Trump, cada vez menos presente en los premios Oscar, ni por supuesto a Harvey Weinstein, al que no dudó en mencionar, rompiendo una vez más la espiral de silencio en la que estaban sumidos los acosos ni de recordar que esta edición es la más reivindicativa de las que hemos vivido.

[Sigue el directo de los premios Oscar 2018]

El cómico no solo quiso ceñirse a los nominados presentes en la sala, también hizo un guiño a personalidades como Gal Gadot, que estaba presente para entregar el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería; o a gran parte del reparto de «Black Panther». Hablando de superhéroes, Kimmel se atrevió a decir que «Superman no es real». Pero no fue el único comentario desafortunado del cómico: «Superman es blanco, siempre lo ha sido». De hecho, la frase exacta fue la siguiente: «Superman dicen que siempre ha sido blanco pero sabes algo, Superman como todos los súperhéroes no es real». Como era de esperar, fueron muchos los usuarios que se apresuraron a contestar a Kimmel porque Superman no siempre ha sido blanco y han tachado al cómico de «racista».

Además de Clark Ken, también existe Calvin Ellis, Kalel en kriptoniano. Se trata de un presidente kryptoniano de los Estados Unidos, en una Tierra diferente en el Multiverso. En su Tierra, se convirtió en Superman, además de en presidente, así que... sí, Superman sí que es negro. Este personaje está basado en el que fuese presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así lo confirmó el escritor Grant Morrison. El personaje no tenía nombre en su primera aparición en «Final Crisis», por lo que se asumió que simplemente era Barack Obama. Sin embargo, con el lanzamiento de Action Comics # 9, su nombre se reveló como Calvin Ellis.